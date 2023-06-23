Где окажется Ткачёв и почему завершил карьеру Налимов. Отвечает агент хоккеистов

В клубах КХЛ продолжается трансферная кампания, хотя свободных агентов на рынке становится всё меньше. Известный агент Шуми Бабаев эксклюзивно рассказал обозревателю «Чемпионата» о ситуации со своими главными клиентами. Кто-то уже подписал контракты, а по трудоустройству других по-прежнему ведётся работа.

Сергей Толчинский

— Срок контракта со СКА пять лет, потому что игрок хотел такое соглашение. Мы выбрали Питер, потому что СКА был наиболее настойчив и последователен в своих действиях. В команде хотели, чтобы игрок пошёл к ним. Важный фактор, что команда претендует на Кубок Гагарина. Желание Сергея — снова выиграть кубок и не раз.

Арсений Грицюк

— Я вёл разговор с руководителями «Нью-Джерси», пришли к общему мнению, что хоккеисту надо ещё два года поработать здесь, в России. Сам Арсений такое же желание высказал. СКА был последователен, настойчив, главный тренер Роман Ротенберг сам ему позвонил и лично сказал, что хочет видеть Арсения в своей команде. Все условия нас удовлетворили, все пожелания были выполнены. Были встречи с Омском, которые Грицюку не понравились. Если бы Омск повторил предложение СКА, то мы бы уехали в «Дэвилз». В итоге у нас позитив ко всем сторонам, «Авангард» поступил красиво и оставил хоккеиста в России.

Максим Марушев

— Пока нельзя сказать, что Максим возвращается в КХЛ. Есть такое желание, прорабатываем варианты, понимая, что в Казани (права на Марушева в КХЛ у «Ак Барса». – Прим. «Чемпионата») яблоку негде упасть. В связи с этим у нас возникают определённые вопросы, которые мы решаем.

Адам Гуска

— Адам скоро подпишет контракт, мы согласовали условия соглашения с Нижним Новгородом, пришли к общему знаменателю. У Гуски была операция, руководство «Торпедо» следило за динамикой восстановления. Когда всё прояснилось и стало понятно, что в августе Адам присоединится в команде, вопрос сразу решился, загвоздок не было. Шёл нормальный переговорный процесс.

Адам Гуска Фото: Григорий Соколов, photo.khl.ru

Михаил Фисенко

— Мне очень понравилась сделка с «Ладой», мы вели переговоры и с другими командами, но нигде я не увидел такого сильного желания со стороны команды и тренера. В Тольятти всё срослось. Для меня «Лада» не новая команда, а команда с амбициями и традициями. Я её не рассматриваю как дебютанта КХЛ. На Михаила рассчитывают как на лидера, может, даже как на капитана команды. Фисенко любит принимать новые вызовы, он попытается помочь команде побороться за плей-офф. Контракты в Тольятти нормальные, никакого занижения нет. Если сумма чуть ниже рынка, то есть возможности убрать что-то в бонусы. Переговоры с Рафиком Якубовым (спортивный директор «Лады». — Прим. «Чемпионата») прошли легко. Бросаться и сорить деньгами они не могут, но, повторюсь, доводили бонусами. Всё адекватно и нормально.

Сергей Шумаков

— С Минском мы не вступали в переговоры. Сергей не очень удачно там выступил, это нормально, что «Динамо» не предложило ему новый контракт. Но у Квартальнова, думаю, он опять заиграл бы, ведь это тренер, который дал Сергею дорогу в КХЛ, у них хорошие отношения и взаимопонимание. Да, была договорённость с Фастовским (генеральный директор «Сибири». — Прим. «Чемпионата»), а потом просто два месяца ждали, никакой реакции не было. В итоге Сергей поехал в команду, где у него будут лидирующие роли. Кстати, Фастовский говорил, что подписание Шумакова — это не первоочередная задача, хотя восстановить связку с Беком, на мой взгляд, вполне себе первоочередная задача. Но мы больше ждать не могли.

Владимир Ткачёв

— Мы ждём открытия рынка свободных агентов НХЛ, после этого станет что-то понятно, где-то до конца июля всё решится. С Омском разговаривали, первая команда, с которой планируем общаться в КХЛ, будет «Авангард». Если, конечно, Владимир не поедет в НХЛ. Посмотрим по ситуации.

Семён Дер-Аргучинцев

— Все разговоры про обмены из «Торпедо» — это слухи, клуб чётко высказал позицию, что хочет видеть игрока в своём составе. Однако условия не устраивают Семёна, у нас абсолютно другое понимание. Пока консенсуса нет, хотя общее понимание концепции есть, но проблемы именно в деталях. Семён высказал свою позицию, что не будет играть в «Торпедо». Если ничего не изменится, то он подпишет контракт с «Торонто», у него есть предложение. Если до июля ничего не решится, то будем вынуждены так поступить. Много клубов хочет получить и выменять Дер-Аргучинцева, но, повторюсь, «Торпедо» свою позицию высказало: «Мы не меняем и не продаём». С этим ничего нельзя сделать, мы же их не можем заставить.

Семён Дер-Аргучинцев Фото: Григорий Соколов, photo.khl.ru

Иван Налимов

— Да, Иван завершил карьеру игрока. Он ездил в Санкт-Петербург, ходил к доктору. Ивану сказали, что нужно делать операцию на бедре, почти год восстанавливаться, потом через год опять делать. Эксперименты со своим здоровьем до хорошего не доводят, Налимов принял правильное решение. Он решил перейти на другую работу и найти себя на тренерском поприще. Сейчас Иван тренер вратарей.