«Тупой поступок». Экс-генменеджер «Флориды» — о попытках задрафтовать Овечкина в 2003 году

Бывший генеральный менеджер «Флориды Пантерз» Рик Дадли вспомнил, как команда пыталась задрафтовать российского нападающего Александра Овечкина в 2003 году. Форвард родился лишь на два дня позже 15 сентября 1985 года, поэтому его не могли выбирать в 2003-м. Владелец «пантер» Алан Коэн посчитал, что может обойти правила. В них не было указано, считаются ли високосные годы. В таком случае Овечкин мог быть доступен для драфта-2003, первый пик на котором принадлежал именно «Флориде».
«Некоторые скажут, что это была новаторская идея. Некоторые скажут, что это ерунда. Я просто делал то, что мне было приказано. Я ходил девять раз в Центральную регистратуру, и каждый раз, когда приходил туда, рассказывал им, что мы планируем сделать, а они говорили мне, что мы не только не получим Овечкина, но ещё и потеряем драфт-пик.
Наверное, это было неправильно. Думаю, это был тупой поступок. Но Алан Коэн был умным парнем, и он решил, что это будет стоить затраченных усилий, поэтому мы так и поступили», — приводит слова Дадли The Athletic.
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