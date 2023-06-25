Овечкин — игрок «Флориды»? История величайшего заговора в истории драфтов НХЛ

В преддверии драфта-2023 The Athletic решил вспомнить едва ли не главную историю за все ярмарки талантов НХЛ. Слышали ли вы, что Александра Овечкина чуть не забрала «Флорида» на год раньше? Даже если вы уже знали эту историю, предлагаем вспомнить все детали величайшего заговора в НХЛ — тем более что дал комментарии и один из главных действующих лиц той авантюры, генеральный менеджер «Пантерз»!

«Чемпионат» приводит перевод этой статьи The Athletic.

«20 лет назад уже было ощущение, что драфт-2003 в Нэшвилле может войти в историю как один из лучших, и не только из-за вечеринок на Бродвее.

20 лет спустя, когда мир НХЛ готовится снова захватить Город музыки на следующей неделе, это настроение драфта 2003 года, несомненно, ожило. Просто взгляните на длинный список выдающихся игроков, звёзд и будущих членов Зала славы. В первом раунде было много топовых хоккеистов: Марк-Андре Флёри, Эрик Стаал, Томас Ванек, Райан Сутер и Дион Фанёф, но он также мог похвастаться необычайной глубиной: Джефф Картер, Дастин Браун, Брент Сибрук, Зак Паризе, Райан Гецлаф и Брент Бёрнс ушли под номерами между 11-м и 20-м, а Райан Кеслер, Майк Ричардс и Кори Перри — между 21-м и 30-м.

А затем добавьте Патриса Бержерона, Джо Павелски, Ши Уэбера, Дастина Бафлина и многих других сильных игроков с громкими именами из следующих раундов.

«Это был лучший драфт — на сегодняшний день, — в котором я когда-либо участвовал», — говорит Рик Дадли, который в то время был генеральным менеджером «Флориды» и тоже приложил свою руку к этому событию.

Александр Овечкин Фото: Getty Images

Дадли попал в заголовки газет, обменяв первый драфт-пик в «Питтсбург» в первый день драфта. Но на следующее утро после второго дня драфта, когда линия безопасности в аэропорту Нэшвилла была длиною в сотни человек и полна агентов, скаутов и руководителей, — единственное, что можно было услышать, — это смешки по поводу того, что он пытался сделать.

48 игроков, выбранных в 2003 году, сыграли по меньшей мере 500 матчей, и лишь немногие из них до сих пор играют, в том числе Флёри, который был выбран под номером 1 благодаря пику, отданному Дадли, поэтому «Флорида» смогла опуститься на две позиции и получить игрока, которого они хотели, Натана Хортона, плюс пик во втором раунде и Микаэля Самуэльссона.

48-й игрок в этом списке хоккеистов с 500 матчами — Таннер Гласс, у которого всегда будет величайшая история драфта, которую он может рассказать в дополнение к своей солидной карьере с 527 встречами.

В чём причина? Гласс был утешительным призом для «Пантерз» за то, что им не разрешили выбрать Овечкина — который, по общему мнению, должен был стать первым номером на драфте следующего года — под номером 265 на драфте 2003 года с участием 292 игроков.

«Некоторые скажут, что это была новаторская идея. Некоторые скажут, что это ерунда, — говорит Дадли, который вернулся во «Флориду» 20 лет спустя в качестве старшего советника генерального менеджера Билла Зито. — Я просто делал то, что мне было приказано. Я ходил девять раз в Центральную регистратуру, и каждый раз, когда приходил туда, рассказывал им, что мы планируем сделать, а они говорили мне, что мы не только не получим Овечкина, но ещё и потеряем драфт-пик.

Наверное, это было неправильно. Думаю, это был тупой поступок. Но Алан Коэн был умным парнем, и он решил, что это будет стоить затраченных усилий, поэтому мы так и поступили».

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В то время Коэн был дружелюбным и невероятно приятным владельцем «пантер». Заработав деньги на фармацевтической промышленности, житель Южной Флориды купил хоккейную команду в нескольких милях от своего дома в Вестоне и недалеко от улицы со своей лабораторией Sunrise.

За несколько недель до драфта Коэн подслушал разговор Дадли, тогдашнего тренера Майка Кинэна и скаутов команды. Кто-то выпалил: позор, что Овечкин не попал на драфт. В конце концов, у «Флориды» был первый драфт-пик, а Овечкин родился всего через два дня после отсечки, дающей право на участие в драфте 2003 года.

Коэн навострил уши.

Он спросил, может ли он увидеть коллективный договор. Правила гласили, что к 15 сентября игроку должно исполниться 18 лет. Овечкин родился 17 сентября 1985 года.

Однако Коэн чувствовал, что в соглашении отсутствует техническая ясность в отношении того, что представляет собой год. Не было сказано про 18 «тропических» лет (имеется в виду тропический/солнечный год — 365 дней пять часов 48 минут. — Прим. «Чемпионата»), а если принять во внимание високосные годы, Овечкину исполнилось бы 18 на четыре дня раньше, и, таким образом, он имел бы право принять участие в драфте.

Александр Овечкин Фото: Getty Images

Коэн представил свою идею Дадли и попросил его разузнать об этом подробнее в лиге.

«В первый раз я сказал: «Ребята, я собираюсь посоветоваться с вами», — вспоминает Дадли. — Они попросили подождать около пяти минут, вернулись и сказали: «Нет ни единого шанса, чёрт возьми, что мы позволим провернуть такое». Поэтому я вернулся в клуб, поговорил с Аланом и снова приехал в лигу.

Не знаю, сколько раз — три или четыре — я возвращался снова и объяснял разными способами, что придумывал Алан. Он был очень изобретательным парнем. Он обладал воображением, обдумывал всё в мельчайших подробностях, и в его словах была доля здравого смысла. Проблема заключалась в том, что в лиге не собирались этого допускать».

Даже после того, как Дадли отдал первый пик «Питтсбургу», предшественник Дадли, Брайан Мюррей, забрал Роберто Луонго тремя драфтами ранее, так что Флёри им был не нужен — НХЛ так заволновалась, что «пантеры» попытаются задрафтовать Овечкина под общим третьим номером, что пригрозила команде санкциями, в том числе лишением пика.

Но Коэн всё ещё хотел, чтобы Дадли сделал попытку забрать Ови в более поздних раундах. Скауты говорят, что Кинэн, очень близкий с Коэном, подливал масла в огонь.

«Весь наш персонал знал, что происходит, — говорит Дадли. — В конце дня я чувствовал себя немного глупо, потому что должен был пойти туда же и продолжить делать то же самое, но, если подумать, это было довольно умной идеей».

Овечкин даже согласился. Когда годы спустя его спросили об этом, Ови сказал, что слышал о заговоре «пантер», и назвал его «впечатляющим, очень впечатляющим».

Технически «Флорида» официально пыталась задрафтовать Овечкина только в девятом раунде. Они просто хотели, чтобы отказ в попытках забрать игрока со стороны НХЛ был задокументирован.

Лига в какой-то момент выключила микрофон команды и сделала им предупреждение.

Вместо этого «пантеры» выбрали Гласса. Дадли пулей выскочил с арены.

«Я сделал это? — говорит Дадли. — Не знаю, был ли я зол или просто хотел убраться оттуда, прежде чем меня забросают убийственным количеством вопросов».

Потому что было совершенно непонятно, что происходит. Микрофон был выключен, и «пантерам» пришлось взять тайм-аут, прежде чем сделать выбор в пользу Гласса.

«Мне всегда было интересно, что случилось с бланком отказа, который нам предоставили, — говорит один скаут, сидевший тогда за столом. — Мы должны были использовать его, чтобы показать мистеру Коэну, что мы, по крайней мере, выполнили его желание».

Только через несколько часов после драфта история начала собираться воедино местными клубными журналистами «Пантерз».

«Я знал, что это не сработает, — говорит Дадли, — потому что если Джим Грегори (на тот момент директор центральной службы скаутов НХЛ. — Прим. «Чемпионата») посмотрит тебе в глаза и скажет: «Этого не будет, Рик», если Коули Кэмпбелл (вице-президент НХЛ по хоккейным операциям. — Прим. «Чемпионата») посмотрит тебе в глаза и скажет: «Этого не произойдёт, Рик», и если Гэри Беттмэн (комиссионер НХЛ. — Прим. «Чемпионата») посмотрит тебе в глаза и скажет: «Этого не случится, Рик», — ты прекрасно понимаешь, что этого не произойдёт.

Александр Овечкин Фото: Getty Images

Так что я сделал то, что должен был сделать, чтобы выяснить это. Когда Алан впервые рассказал мне об этой идее, я не собирался просто отмахиваться от неё. Поэтому я проявил должное усердие, мне сказали: «Этого не произойдёт», и так оно и случилось. Но Алан решил, что стоит попробовать».

И спустя 20 лет мы, конечно, все понимаем почему. Овечкин стал именно тем игроком, ради которого ты пытаешься пройти через столько кругов ада. Он отстаёт лишь на 73 гола от рекорда Уэйна Гретцки (894) и того, чтобы стать лучшим в истории.

«Давайте будем честными, Алан поступил умно, — смеётся Дадли. — Алан был прав. Ови провёл на земле достаточно дней, чтобы иметь право поучаствовать на драфте. Если бы произошла обратная ситуация — если бы агент пошёл в лигу несколькими месяцами ранее и подал прошение о том, чтобы Алекс был допущен к драфту, — было бы интересно посмотреть, что решила бы лига и что произошло бы дальше, сделай они его доступным для драфта».

Что ж, мы знаем, что было бы дальше.

«Пантеры» не отдали бы «Питтсбургу» первый драфт-пик, вместо этого выбрав Овечкина.

«Нет никаких сомнений», — говорит Дадли.

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Трудно даже представить, как бы это изменило судьбу НХЛ и нескольких её франшиз — «Флориды», «Вашингтона», «Питтсбурга» и «Каролины», у которой был второй драфт-пик и которая забрала Стаала, — или будущие карьеры Овечкина, Флёри, Стаала и Хортона.

А у Гласса, утешительного приза «Флориды», забранного в девятом раунде, не было бы величайшей истории, которую можно было бы передавать из уст в уста целую вечность.

«Если бы мы провернули это, то, думаю, были бы в довольно хорошей форме, — смеётся Дадли. — Если бы это произошло, то некоторые люди были бы в бешенстве».