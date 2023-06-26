Представлен календарь первых пяти матчей каждой команды КХЛ в сезоне-2023/2024

Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги представила календарь первых пяти матчей каждой команды в сезоне-2023/2024.

1 сентября: ЦСКА — «Ак Барс»;

2 сентября: «Динамо» — СКА, «Авангард» — «Сибирь», «Барыс» — «Салават Юлаев», «Лада» — «Трактор», «Спартак» — «Куньлунь», «Нефтехимик» — «Динамо» Минск, «Автомобилист» — «Металлург», «Витязь» — «Амур», «Северсталь» — «Сочи»;

3 сентября: «Локомотив» — «Торпедо», ЦСКА — «Адмирал».

Полностью календарь сезона-2023/2024 Континентальной хоккейной лиги будет опубликован завтра, 27 июня.

Напомним, в прошлом сезоне ЦСКА в финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги одолел «Ак Барс» со счётом 4-3.

В сезоне-2023/2024 список участников КХЛ пополнит тольяттинская «Лада». Клуб будет выступать в Восточной конференции.