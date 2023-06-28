Агент Костина: если не сложится в НХЛ, Клим готов рассмотреть предложение от «Авангарда»

Хоккейный агент и представитель компании Winners Александр Черных прокомментировал будущее нападающего Клима Костина.

«Клима ждут в «Авангарде». Мы с ним недавно встречались в Москве, буквально несколько дней назад. Поговорили, Костин высказал свои пожелания. Если не сложится в НХЛ, то он готов рассмотреть предложение от омичей, которым принадлежат права на хоккеиста в КХЛ», — сказал Черных в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

В прошедшем плей-офф Национальной хоккейной лиги на счету Костина 12 матчей за «Эдмонтон Ойлерз», в которых россиянин заработал пять очков — забросил три шайбы и отдал две результативные передачи. Показатель полезности форварда составил «+2». В регулярке на счету 24-летнего форварда 57 игр и 21 (11+10) очко.