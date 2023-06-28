Когда определится Гусев и ждать ли Костина в «Авангарде». Интервью с известным агентом

В клубах КХЛ продолжается трансферная кампания, хотя свободных хоккеистов на рынке становится всё меньше. На этот раз известный агент и представитель компании Winners Александр Черных эксклюзивно рассказал обозревателю «Чемпионата» о ситуации с клиентами агентства, по которым на сегодняшний день есть актуальные вопросы. Кто-то уже подписал контракты, а по трудоустройству других по-прежнему ведётся работа.

Никита Гусев

— Сейчас мы смотрим на то, что будет происходить на рынке свободных агентов НХЛ, от этого и планируем отталкиваться. Если говорить про КХЛ, то Гусеву интересны клубы московского региона. Однако на сегодняшний день ни с одним клубом КХЛ мы не вступали в переговоры по Никите. Нужно чёткое понимание по ситуации с НХЛ. Думаю, что вопрос решится где-то после начала июля.

Клим Костин

— Клима ждут в «Авангарде», мы с ним недавно встречались в Москве, буквально несколько дней назад. Поговорили, Костин высказал свои пожелания. Если не сложится в НХЛ, то он готов рассмотреть предложение от омичей, которым принадлежат права на хоккеиста в КХЛ.

Антон Худобин

— Ждём и смотрим команды, которым необходимы опытные вратари. Изучаем рынок, сам Антон тоже погружён в процесс, общаемся с ним. Худобин готов к возращению в КХЛ.

Даниил Тарасов

— Общаемся со всеми клубами, многие изучают позиции по легионерам, чтобы понять загруженность бюджетов и ситуацию с потолком зарплат. Интерес к Даниилу есть, но на данный момент он ограничивается обсуждением роли и задач хоккеиста в команде. Финансы мы пока не обсуждали. Да, Даниил опытный игрок, но так бывает, что с трудоустройством случается задержка.

Даниил Тарасов Фото: hc-avto.ru

Алексей Потапов

— Он тренируется, будем смотреть по ситуации, потому что многие команды сейчас рассчитывают на одну картину, а потом обстоятельства могут измениться. У Алексея большой опыт игры в плей-офф, завоёванный Кубок Гагарина, многим могут оказаться нужны такие хоккеисты. В прошлом сезоне Потапову помешала травма, но он полностью восстановился и находится в хорошей форме. Надеюсь, что в скором времени мы определимся.

Никита Тертышный

— В «Тракторе» не рассматривают никаких обменов, появлявшаяся в прессе информация — слухи. Ещё раз отмечу, что на сегодняшний день никаких вариантов по обмену Никиты не обсуждалось. Тертышный — действующий игрок челябинской команды с контрактом на следующий сезон.

Сергей Бойков

— Решаются семейные вопросы, может так получиться, что следующий сезон Сергей проведёт в Северной Америке. «Динамо» на связи и заинтересовано в защитнике. В клубе с пониманием относятся к ситуации и ждут решения самого игрока. Ранее Сергею было сделано квалификационное предложение, которое он не принял по семейным обстоятельствам.

Сергей Бойков Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Владимир Брюквин

— Он пока без контракта. Смотрим, обсуждаем варианты. Приступили к этому вопросу поздно, так как Владимир играл за ЦСКА и его сезон получился длительным. Знаем, что по финансам у армейцев не все вписались в жёсткий потолок зарплат, в клубе решили, что Вова по финансовой составляющей им не подходит. Сейчас, повторюсь, ищем варианты, надеемся, что в ближайшее время вопрос решится.

Максим Гончаров

— Максим тренируется, это опытный игрок, провёл хороший сезон в Нижнекамске. Надеемся, что будет достойное предложение, у Гончарова хорошая физическая форма. Мы в контакте со многими клубами. Не будем забывать, что у Максима за плечами большое количество игр, есть Кубок Гагарина, такие хоккеисты всегда нужны в коллективе.

Ярослав Косов

— Ярослав тоже активно тренируется, сказал, что есть огромное желание продолжать играть в хоккей. Заканчивать карьеру Косов не собирается. Были предложения из Европы, но хоккеист дал понять, что хочет продолжить карьеру в КХЛ, будем ему искать клуб здесь.

Ярослав Косов Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Алексей Мельничук

— Права на вратаря принадлежат «Авангарду», мы обсуждаем варианты. В ближайшее время совместно с омичами примем решение, где Алексей продолжит выступать в следующем сезоне. Он, как и Бойков, не принял квалификационное предложение.

Никита Хлыстов

— Мы думали, что у «Куньлуня» будет заинтересованность в Никите, однако в китайском клубе нам сказали, что по поводу российских игроков у них своё видение. Никита пока не в сфере их интересов. Ищем и рассматриваем в том числе другие варианты.