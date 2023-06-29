Агент Барбашёва прокомментировал новый контракт с «Вегасом» на 5 лет и $ 25 млн

Дэн Мильштейн, агент нападающего клуба НХЛ «Вегас Голден Найтс» Ивана Барбашёва, прокомментировал новость о продлении контракта с россиянином на пять лет, по которому спортсмен, как ожидается, будет получать $ 5 млн за сезон.
«Ваня хотел остаться в «Вегасе». Мы сделали всё возможное, чтобы он остался в команде и подписал контракт на пять лет. Ваня выиграл уже второй Кубок Стэнли, но хочет побеждать ещё. Он доволен, что остаётся в «Вегасе» ещё на пять лет», – сказал Мильштейн в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву.
Ивану Барбашёву 27 лет. Россиянин попал в «Вегас Голден Найтс» после обмена из «Сент-Луис Блюз» в феврале 2023 года. В победном розыгрыше Кубка Стэнли российский нападающий набрал 18 (7+11) очков в 22 встречах и выиграл второй подобный трофей в карьере. В 2019 году Кубок Стэнли покорился Барбашёву в составе «Сент-Луис Блюз».
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