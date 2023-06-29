Стали известны разногласия между российским форвардом Костиным и «Эдмонтоном» по зарплате

Стало известно, какую заработную плату хотел получать российский нападающий Клим Костин в «Эдмонтон Ойлерз» и какой кэпхит ему были готовы предложить. Об этом рассказал журналист The Athletic Даниэль Ньюджент-Боуман.

«Костин хотел получать как минимум $ 1,75 млн, а в идеале чуть больше $ 2 млн. Он мог бы добиться этого, если бы пошёл в арбитраж. Но это было не по карману «Ойлерз». Опять же, они были готовы согласиться на контракт с кэпхитом не выше, чем $ 1,5 млн», — приводит слова Ньюджент-Боумана The Athletic.

Напомним, ранее «Эдмонтон Ойлерз» обменял форвардов Клима Костина и Кайлера Ямамото в «Детройт Ред Уингз». У россиянина подходит к концу контракт, он может стать ограниченно свободным агентом.

В прошедшем плей-офф Национальной хоккейной лиги на счету 24-летнего Костина 12 матчей за «Эдмонтон Ойлерз», в которых россиянин заработал пять очков — забросил три шайбы и отдал две результативные передачи. Показатель полезности форварда составил «+2». В регулярке на счету 24-летнего форварда 57 игр и 21 (11+10) очко.