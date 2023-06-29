Клим Костин и Кайлер Ямамото перешли из «Эдмонтона» в «Детройт»

Нападающие Клим Костин и Кайлер Ямамото перешли из «Эдмонтон Ойлерз» в «Детройт Ред Уингз», сообщает пресс-служба «красных крыльев». Сообщается, что «нефтяники» получат компенсацию в будущем.

В прошедшем плей-офф Национальной хоккейной лиги на счету 24-летнего Костина 12 матчей за «Эдмонтон Ойлерз», в которых россиянин заработал пять очков — забросил три шайбы и отдал две результативные передачи. Показатель полезности форварда составил «+2». В регулярке на счету 24-летнего форварда 57 игр и 21 (11+10) очко.

Кайлер Ямамото в 12 матчах Кубка Стэнли набрал 4 (1+3) очка. В регулярке 24-летний американский форвард сыграл 58 встреч, в которых забросил 10 шайб и отдал 15 результативных передач, набрав в общей сложности 25 очков.