Нападающий Клим Костин подписал контракт с «Детройтом»
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Нападающий Клим Костин подписал контракт на два года с «Детройтом», сообщает пресс-служба клуба. Сообщается, что среднегодовая зарплата россиянина составит $ 2 млн.
Ранее Костин был обменян из «Эдмонтона», где не смог договориться с руководством о контракте. В прошедшем плей-офф Национальной хоккейной лиги на счету 24-летнего Костина 12 матчей за «Эдмонтон Ойлерз», в которых россиянин заработал пять очков — забросил три шайбы и отдал две результативные передачи. Показатель полезности форварда составил «+2». В регулярке на счету 24-летнего форварда 57 игр и 21 (11+10) очко.
Костин был выбран на драфте НХЛ 2017 года под общим 31-м номером «Сент-Луис Блюз». За «Авангард» Костин играл в сезоне-2020/2021.
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