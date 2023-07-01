Нападающий Клим Костин подписал контракт с «Детройтом»

Нападающий Клим Костин подписал контракт на два года с «Детройтом», сообщает пресс-служба клуба. Сообщается, что среднегодовая зарплата россиянина составит $ 2 млн.

Ранее Костин был обменян из «Эдмонтона», где не смог договориться с руководством о контракте. В прошедшем плей-офф Национальной хоккейной лиги на счету 24-летнего Костина 12 матчей за «Эдмонтон Ойлерз», в которых россиянин заработал пять очков — забросил три шайбы и отдал две результативные передачи. Показатель полезности форварда составил «+2». В регулярке на счету 24-летнего форварда 57 игр и 21 (11+10) очко.

Костин был выбран на драфте НХЛ 2017 года под общим 31-м номером «Сент-Луис Блюз». За «Авангард» Костин играл в сезоне-2020/2021.