Российского форварда обменяли в НХЛ. Не пора ли Костину вернуться в Россию?

Накануне из Северной Америки пришла занимательная новость. Стало известно, что нападающие Клим Костин и Кайлер Ямамото перешли из «Эдмонтон Ойлерз» в «Детройт Ред Уингз». «Нефтяники» получат компенсацию в будущем, то бишь канадский клуб банально чистил платёжку, не сумев удовлетворить запросы россиянина и предложить ему желаемый контракт. В свою очередь, у «Ред Уингз» подобных сложностей точно не возникнет: проблем с потолком зарплат у «красных крыльев» нет.

«Костин хотел получать как минимум $ 1,75 млн, а в идеале чуть больше $ 2 млн. Он мог бы добиться этого, если бы пошёл в арбитраж. Но это было не по карману «Ойлерз». Опять же, они были готовы согласиться на контракт с кэпхитом не выше, чем $ 1,5 млн», — говорят североамериканские инсайдеры.

Тяжёлые переговоры Костина с «Эдмонтоном»: В «Эдмонтоне» рассказали о сложностях в переговорах с Климом Костиным и об интересе из КХЛ

В прошедшем плей-офф НХЛ на счету 24-летнего Костина 12 матчей за «нефтяников», в которых россиянин заработал пять очков — забросил три шайбы и отдал две результативные передачи. Показатель полезности форварда составил «+2». В регулярке у форварда 57 игр и 21 (11+10) очко.

Показатели для Клима очень солидные. Можно смело сказать, что после обмена из системы «Сент-Луиса» хоккеист серьёзно перезагрузился и вышел на новый уровень. К тому же в «Эдмонтоне» играют такие мастера, как Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль, а это дополнительная мотивация и шанс стать лучше для любого спортсмена.

На первый взгляд, на фоне обмена в «Детройт» перспективы Костина вернуться в Россию значительно выросли: в «Ред Уингз» затянулась перестройка, и ловить в Городе моторов в ближайшие годы нечего. Однако за океаном считают иначе.

«Костин был очень близок к подписанию контракта с «Авангардом», до тех пор пока не состоялась сделка с «Детройтом». Теперь его агент переговорит с генменеджером Айзерманом, у которого не должно возникнуть проблем с тем, чтобы превзойти Омск, где Костин, вероятно, не заработает более $ 900 тысяч. В России налоги лучше, но, если «красные крылья» захотят Костина, они его получат», — считает журналист Марк Спектор.

Клим Костин в «Авангарде» Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

С подобными заявлениями, конечно, можно поспорить. Права на ограниченно свободного агента Костина в КХЛ действительно принадлежат «Авангарду», который очень заинтересован в подписании Клима. Да, в омском клубе в сравнении с чемпионским 2021 годом многое поменялось, в том числе руководство и состав. Однако это не значит, что Клима обидят в финансовом плане, а «Детройт» перебьёт предложение «ястребов» по зарплате. Тут, скорее, всё будет зависеть от желания или нежелания форварда продолжать карьеру в НХЛ в клубе без амбиций.

«Клима ждут в «Авангарде», мы с ним недавно встречались в Москве, буквально несколько дней назад. Поговорили, Костин высказал свои пожелания. Если не сложится в НХЛ, то он готов рассмотреть предложение от омичей, которым принадлежат права на хоккеиста в КХЛ», — заявил агент компании Winners Александр Черных. Именно это агентство ведёт дела Костина в России.

При нынешнем составе омичей нет сомнений, что Костин получит место в топ-6 нападения и станет одним из лидеров сибирского клуба. Кроме того, Клим отличается своими габаритами, может сыграть в силовой хоккей, заступиться за партнёра, стать лидером в раздевалке. Хоккеисты такого плана всегда в почёте и очень нужны любой команде. Конечно, в «Авангарде» это тоже прекрасно понимают, а потому союз Костина и омичей снова видится вполне перспективным и полезным для обеих сторон. Что ж, будем ждать решения самого хоккеиста. Выбор у него есть, нужно взвесить все за и против, после чего поставить подпись под соответствующим документом.