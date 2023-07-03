Права на российского нападающего Семёна Дер-Аргучинцева обменяны из «Торпедо» в «Трактор». Сейчас 22-летний форвард играет в Северной Америке в системе «Торонто Мэйпл Лифс».

«Торпедо» обменяло права на Семёна Дер-Аргучинцева в «Трактор», — сообщил «Чемпионату» агент игрока Шуми Бабаев.

Напомним, ранее «Торонто» сделало Дер-Аргучинцеву квалификационное предложение. Права на россиянина теперь закреплены за «Мэйпл Лифс».

В сезоне-2022/2023 22-летний Дер-Аргучинцев принял участие лишь в одной встрече НХЛ за «Торонто», не отметившись результативными действиями. Большую часть сезона россиянин провёл в АХЛ, выступая за «Торонто Марлиз». Форвард набрал 40 (12+28) очков в 50 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф он сыграл пять встреч, записав на свой счёт 3 (2+1) балла.