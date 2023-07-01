«Торонто» сохранил права на Илью Самсонова и Семёна Дер-Аргучинцева

«Торонто» сделал россиянам Илье Самсонову и Семёну Дер-Аргучинцеву квалификационные предложения, сообщает пресс-служба клуба в «Твиттере».
Права за хоккеистами теперь принадлежат «кленовым листьям». Кроме того, «Торонто» закрепил права на 24-летнего нападающего Ника Абруццезе. В свою очередь, канадские защитники Виктор Мете (25 лет), Мак Холлоуэлл (24 года), а также чешский игрок обороны Филип Крал (23 года) квалификационных предложений не получили.
Напомним, в сезоне-2022/2023 22-летний Дер-Аргучинцев принял участие лишь в одной встрече НХЛ за «Торонто», не отметившись результативными действиями. Большую часть сезона россиянин провёл в АХЛ, выступая за «Торонто Марлиз». Форвард набрал 40 (12+28) очков в 50 матчах регулярного чемпионата, в плей-офф он сыграл пять встреч, записав на свой счёт 3 (2+1) балла.
26-летний Самсонов сыграл в НХЛ 42 матча в регулярном чемпионате, отразив 91,9% бросков при коэффициенте надёжности 2,33. Кроме того, россиянин сыграл девять встреч плей-офф.
- 1 июля 2023
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