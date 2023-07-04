ЦСКА опубликовал официальное заявление по поводу слухов об уходе тренера вратарей

ХК ЦСКА на своём официальном сайте опубликовал заявление по поводу слухов о возможном уходе тренера вратарей Сергея Наумова из команды.

«Уже не в первый раз хоккейный клуб ЦСКА сталкивается с недобросовестной подготовкой публичных материалов в СМИ. Не проверив достоверность информации, ряд изданий опубликовали новости о скором переходе Сергея Наумова в клуб Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Айлендерс».

Официально сообщаем, что тренер вратарей Сергей Наумов имеет действующий контракт с хоккейным клубом ЦСКА на сезон-2023/2024. В скором времени на официальных информационных ресурсах клуба появится план предсезонной подготовки главной команды ЦСКА. Сергей Иванович приступит к выполнению своих профессиональных задач в рамках данного подготовительного процесса и продолжит свою деятельность в хоккейном клубе ЦСКА на протяжении всего грядущего сезона».

«Удивлён не столько появившейся новости, сколько количеству обращений СМИ по этой некорректной информации. Я имею действующий контракт с хоккейным клубом ЦСКА и готовлюсь к новому сезону», — сказал Наумов.