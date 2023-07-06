«Именитые гости приедут, но раскрывать всех не буду». Зарипов — о прощальном матче

Экс-капитан «Ак Барса» и пятикратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов рассказал о своём прощальном матче, который состоится в Казани 9 августа 2023 года.
«Как идёт подготовка к прощальному матчу? Если сейчас я вам всё раскрою, то в дальнейшем для всех это будет уже не так интересно (смеётся). Поэтому пока, признаюсь, не имею права чего-то раскрывать. Но скажу одно – рабочий процесс выстроен, и он уже идёт. По плану хотим организовать в Казани большой хоккейный праздник.
Именитые гости в Казани будут? Будут, обязательно будут. Имён также раскрывать не стану, но обещаю, что они точно будут.
Среди этих именитых гостей стоит ждать Александра Овечкина? Опровергать это я не имею права. В принципе, в планах есть такое – скрывать тут нечего. А по поводу гостей, то любой любитель хоккея, который знаком с моей карьерой, примерно понимает состав на этот матч», — цитирует Зарипова «ТИ-Спорт».
Ранее Зарипов опроверг информацию, что он отказался от предложенного места в тренерском штабе «Ак Барса».
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