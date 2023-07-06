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«Я открыт для всех предложений». Зарипов — о должности тренера в «Ак Барсе»

«Я открыт для всех предложений». Зарипов — о должности тренера в «Ак Барсе»
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Бывший нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов опроверг информацию, что он отказался от предложенного места в тренерском штабе «Ак Барса»

«Не знаю, откуда у вас такая информация. В мой адрес ничего не поступало. Я открыт для всех предложений. Если что-то будет, тогда и будет повод подумать над этим», — цитирует Зарипова «ТИ-Спорт».

Ранее главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов заявил, что спрашивал у Зарипова, хочет ли он стать тренером, на что хоккеист дал отрицательный ответ.

Зарипов завершил карьеру игрока 24 февраля матчем со своей бывшей командой, магнитогорским «Металлургом». Прощальный матч Зарипова должен состояться 9 августа в Казани. В нём примет участие капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.

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