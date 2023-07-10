«Спартак» согласовал с «Вегасом» аренду нападающего Ивана Морозова

«Спартак» согласовал с клубом «Вегас Голден Найтс» официальную аренду нападающего Ивана Морозова до окончания сезона КХЛ-2023/2024, сообщает пресс-служба красно-белых.
23-летний форвард набрал 17 (6+11) очков в 58 играх в дебютном сезоне в АХЛ при показателе полезности «-22». В апреле прошлого года Морозов подписал с «Голден Найтс» двухлетний контракт новичка. «Спартак» получил права на игрока в КХЛ прошлым летом в результате обмена со СКА на Александра Никишина.
Морозов становился серебряным и бронзовым призёром молодёжного чемпионата мира, был выбран во втором раунде драфта НХЛ, а в 2021 году сыграл на чемпионате мира за сборную России под руководством Алексея Жамнова.
Всего на счету игрока в 126 матчах КХЛ за «Югру», СКА и ХК «Сочи» 59 (25+34) очков.
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