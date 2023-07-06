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«Спартак» заключил двусторонние контракты с защитником Хайруллиным и нападающим Чезгановым

«Спартак» заключил двусторонние контракты с защитником Хайруллиным и нападающим Чезгановым
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«Спартак» заключил новые контракты с защитником Тимуром Хайруллиным и нападающим Егором Чезгановым. Как сообщат пресс-служба московского клуба, с игроками подписаны двусторонние соглашения на три года.

23-летний Хайруллин в своём дебютном сезоне КХЛ провёл за «Спартак» 43 матча и набрал семь (2+5) очков, отметившись голами в столичных дерби с ЦСКА и «Динамо».

20-летний Чезганов в минувшем сезоне стал одним из лучших снайперов молодёжки «Спартака», набрав 21 (13+8) очко за 16 матчей, и дебютировал за «Спартак» в КХЛ в гостевой игре с «Северсталью».

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