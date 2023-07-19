Глава профсоюза игроков НХЛ сосредоточен на участии хоккеистов лиги на ОИ-2026

Исполнительный директор НХЛПА (Ассоциация игроков Национальной хоккейной лиги) Марти Уолш заявил, что сосредоточен на участии игроков лиги на зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане.
«Я сосредоточен на том, чтобы попытаться добиться этого. Я работаю с комиссаром Гэри Беттмэном совместно с ИИХФ и надеюсь, что мы сможем прийти к соглашению. Многие игроки со всего мира хотят играть за свою страну. Они хотят участвовать в турнире среди лучших из лучших и быть его частью», — приводит слова Уолша ESPN.
НХЛ участвовала в пяти Олимпийских играх подряд начиная с 1998 года. Эта серия была прервана, когда НХЛ решила не отправлять игроков на Олимпийские игры 2018 года в Пхёнчхане. По словам Беттмэна, это произошло из-за изменения условий соглашения лиги с МОК.
- 19 июля 2023
-
19:04
-
18:47
-
18:14
-
17:58
-
17:45
-
17:27
-
17:21
-
17:02
-
17:00
-
16:43
-
16:30
-
16:22
-
16:10
-
16:04
-
16:00
-
15:55
-
15:45
-
15:30
-
15:20
-
15:05
-
14:55
-
14:30
-
14:20
-
14:05
-
13:55
-
13:40
-
13:30
-
13:15
-
12:50
-
12:30
-
11:50
-
11:20
-
10:55
-
10:40
-
10:10