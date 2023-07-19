Глава профсоюза игроков НХЛ сосредоточен на участии хоккеистов лиги на ОИ-2026

Исполнительный директор НХЛПА (Ассоциация игроков Национальной хоккейной лиги) Марти Уолш заявил, что сосредоточен на участии игроков лиги на зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане.

«Я сосредоточен на том, чтобы попытаться добиться этого. Я работаю с комиссаром Гэри Беттмэном совместно с ИИХФ и надеюсь, что мы сможем прийти к соглашению. Многие игроки со всего мира хотят играть за свою страну. Они хотят участвовать в турнире среди лучших из лучших и быть его частью», — приводит слова Уолша ESPN.

НХЛ участвовала в пяти Олимпийских играх подряд начиная с 1998 года. Эта серия была прервана, когда НХЛ решила не отправлять игроков на Олимпийские игры 2018 года в Пхёнчхане. По словам Беттмэна, это произошло из-за изменения условий соглашения лиги с МОК.