НХЛ не рассматривает возможности провести внутрисезонный турнир, как в НБА

Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли заявил, что лига сейчас не рассматривает возможность проведения внутрисезонных турниров.
«Внутрисезонные турниры не рассматриваются», — приводит слова Дэйли ESPN.
Исполнительный директор Ассоциации игроков НХЛ Марти Уолш сказал, что между игроками пока не было никаких обсуждений о проведении внутрисезонного турнира. Он также выразил готовность быть открытым новым идеям.
«Я думаю, стоит посмотреть на всё, что там есть. Постоянно говорю игрокам, что даже если у вас есть идея, которая, по вашему мнению, немного нестандартна, просто обсудите её со мной. Никогда не знаешь, что может превратиться в блестящую идею», — приводит слова Уолша ESPN.
Уолш сказал, что продолжительность регулярного сезона НХЛ будет учитываться в случае обсуждения внутрисезонного турнира.
Ранее НБА объявила о проведении дополнительного кубкового турнира по ходу регулярного сезона-2023/2024.
- 19 июля 2023
-
02:11
- 18 июля 2023
-
23:50
-
23:34
-
23:21
-
23:06
-
22:41
-
22:22
-
22:10
-
21:38
-
21:27
-
21:12
-
21:01
-
20:41
-
20:14
-
20:00
-
19:45
-
19:30
-
19:07
-
18:47
-
18:28
-
18:11
-
17:55
-
17:40
-
17:24
-
17:15
-
17:06
-
16:51
-
16:38
-
16:25
-
16:12
-
16:03
-
15:44
-
15:37
-
15:28
-
14:54