НХЛ не рассматривает возможности провести внутрисезонный турнир, как в НБА

Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли заявил, что лига сейчас не рассматривает возможность проведения внутрисезонных турниров.

«Внутрисезонные турниры не рассматриваются», — приводит слова Дэйли ESPN.

Исполнительный директор Ассоциации игроков НХЛ Марти Уолш сказал, что между игроками пока не было никаких обсуждений о проведении внутрисезонного турнира. Он также выразил готовность быть открытым новым идеям.

«Я думаю, стоит посмотреть на всё, что там есть. Постоянно говорю игрокам, что даже если у вас есть идея, которая, по вашему мнению, немного нестандартна, просто обсудите её со мной. Никогда не знаешь, что может превратиться в блестящую идею», — приводит слова Уолша ESPN.

Уолш сказал, что продолжительность регулярного сезона НХЛ будет учитываться в случае обсуждения внутрисезонного турнира.

Ранее НБА объявила о проведении дополнительного кубкового турнира по ходу регулярного сезона-2023/2024.