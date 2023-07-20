Обладатель Кубка Стэнли Фролик вернётся в «Кладно»

Нападающий Михаэль Фролик в ближайшее время подпишет контракт с «Кладно» Яромира Ягра, сообщает Sports.cz со ссылкой на источник.
35-летний форвард является воспитанником «Кладно». В последний раз хоккеист выступал за чешский клуб в сезоне-2005/2006. В прошлом сезоне Фролик играл за «Либерец».
В Национальной хоккейной лиге Михаэль выступал за «Баффало Сэйбрз», «Калгари Флэймз», «Флориду Пантерз», «Монреаль Канадиенс», «Виннипег Джетс» и «Чикаго Блэкхоукс», с которым в сезоне-2012/2013 стал обладателем Кубка Стэнли. Всего за свою карьеру в НХЛ Михаэль сыграл 858 встреч, в которых забросил 159 шайб и отдал 225 результативных передач, набрав в общей сложности 384 очка.
В составе сборной Чехии Фролик дважды становился бронзовым призёром чемпионата мира (2011, 2012).
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