Обладатель Кубка Стэнли Фролик вернётся в «Кладно»

Нападающий Михаэль Фролик в ближайшее время подпишет контракт с «Кладно» Яромира Ягра, сообщает Sports.cz со ссылкой на источник.

35-летний форвард является воспитанником «Кладно». В последний раз хоккеист выступал за чешский клуб в сезоне-2005/2006. В прошлом сезоне Фролик играл за «Либерец».

В Национальной хоккейной лиге Михаэль выступал за «Баффало Сэйбрз», «Калгари Флэймз», «Флориду Пантерз», «Монреаль Канадиенс», «Виннипег Джетс» и «Чикаго Блэкхоукс», с которым в сезоне-2012/2013 стал обладателем Кубка Стэнли. Всего за свою карьеру в НХЛ Михаэль сыграл 858 встреч, в которых забросил 159 шайб и отдал 225 результативных передач, набрав в общей сложности 384 очка.

В составе сборной Чехии Фролик дважды становился бронзовым призёром чемпионата мира (2011, 2012).