«Это справедливая сделка». The Athletic — о контракте Самсонова с «Торонто»

Журналист Джошуа Клок в статье на The Athletic оценил контракт Ильи Самсонова с «Торонто Мэйпл Лифс». По итогам арбитража Самсонов получил однолетний контракт на сумму $ 3,55 млн.

«Это справедливая сделка как для одного из 10 лучших вратарей НХЛ в прошлом сезоне, так и для «Лифс». Годовой срок даёт Самсонову неограниченную свободу, но также снижает некоторые риски для «Торонто».

Можно утверждать, что Самсонов был самым ценным игроком команды на протяжении долгих отрезков прошлого сезона. Имея это в виду, Самсонов будет предполагаемым вратарём «Лифс» под номером 1 в этом сезоне. На протяжении всей своей карьеры Самсонов ещё не достиг максимума, с тех пор как был выбран на драфте», — сказано в статье.

Напомним, ранее Эллиот Фридман сообщал, что команда предлагала $ 2,4 млн, а Самсонов запрашивал $ 4,9 млн.