Самсонов через арбитраж получил зарплату в $ 3,55 млн и однолетний контракт с «Торонто»

Инсайдер НХЛ Эллиот Фридман сообщил в «Твиттере», что по результатам арбитражных слушаний по делу российского голкипера Ильи Самсонова с «Торонто Мэйпл Лифс» вратарь получил зарплату в $ 3,55 млн и однолетний контракт.
Напомним, ранее Фридман сообщал, что команда предлагала $ 2,4 млн, а Самсонов запрашивал $ 4,9 млн.
В прошлом сезоне Самсонов в составе «Торонто» добрался до полуфинала Восточной конференции, где уступил в серии «Флориде Пантерз». В Кубке Стэнли вратарь сыграл девять матчей, в которых одержал четыре победы с 89,8% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 3,13. В прошлом сезоне регулярного чемпионата россиянин принял участие в 42 матчах, в которых пропустил 96 шайб. Зарплата по предыдущему соглашению россиянина с клубом составляла $ 1,8 млн.
- 23 июля 2023
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