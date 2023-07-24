Герсонский назвал одну из главных проблем в подготовке молодых хоккеистов

Бывший главный тренер «Авангарда» Сергей Герсонский рассказал, что недостаточное образование хоккейных тренеров приводит к проблемам со здоровьем у молодых игроков.

«Хоккеисты, как правило, получают высшее образование экстерном. Из-за этого глубины знаний не хватает – урывками что-то прочитал, что-то выучил. И по итогу, когда он приходит тренировать детей, то начинает это делать так, как тренировали его. Но всегда ли его тренировали правильно? Это огромный вопрос! Ведь не секрет, что во многих местах у нас с самого детства требуют результат, хотят, чтобы ребята быстрее прогрессировали под лозунгом «Давай-давай!». Из-за этого многие не выдерживают конкуренцию, а кто-то просто надламывается физически, другими словами – ему не хватает здоровья. Мне недавно присылали для сравнения фотографии двух сердец – обычного человека и спортсмена. Так вот второе – это просто кусок мяса… В таком сердце нет объёма, желудочки с толстыми стенками, но очень маленькие. Такому человеку для жизнеобеспечения требуется частый пульс, в таком сердце происходят микроинфаркты… При такой серьёзной, жёсткой работе в детском возрасте ребята подходят к команде мастеров с больным сердцем. И это потом приводит либо к смерти в молодом возрасте на тренировке или во время игры, либо к тому, что приходится заканчивать с хоккеем.

Часто случается так, что молодые ребята в течение недели проводят по четыре матча, и так постоянно во время сезона. Но ведь в этом возрасте идёт развитие игрока, становление и развитие мастерства. А что это за развитие такое?! Скорее, убивание сердечно-сосудистой системы при отсутствии тренировочного процесса. Ведь во время игры хоккеист владеет шайбой около одной минуты. И чему он научится за это время, если только играть? Старшие ребята, да, должны стремиться к результату, но молодые должны прежде всего обучаться», — цитирует Герсонского Betonmobile.

Ранее Герсонский поразмышлял о том, насколько важно, чтобы тренер по физподготовке разбирался в хоккее и является ли для него важным профильное образование.