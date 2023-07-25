«Мне не хотелось оставаться в Минске». Шумаков рассказал, как его обманули в «Динамо»

Нападающий «Лады» Сергей Шумаков рассказал о неудачном периоде игры в минском «Динамо». Хоккеист провёл там часть сезона-2022/2023. Форвард поделился мыслями о возможности остаться в белорусском клубе. Кроме того, Шумаков высказался о своей длительной безголевой серии.

«Бабаев говорил, что меня обманули в Минске? Да, изначально там было столько всего обещано. А по сути, получилось так, как получилось — сидел на лавочке.

Безголевая серия в Минске сильно била по голове? Меня в принципе подкосил прошлый сезон. Не было никакой уверенности в своих действиях. Если раньше пытался постоянно играть с шайбой, то в Минске я её будто боялся, как будто она живая была. Даже если есть моменты, бросаешь – и то штанга, то что-то ещё.

Варианта остаться в «Динамо» не было? Даже как-то и не думал об этом. Просто сезон там получился плохим. Поэтому и клуб не хотел меня сохранять, и мне не хотелось оставаться в Минске.

Я тогда выбирал между «Динамо» и «Адмиралом», мог ли представить себя в системе Леонида Тамбиева, где нельзя сделать шаг в сторону? А почему нет? Я прошёл через таких тренеров, что там вырисовывается очень серьёзный список. Думаю, я бы нормально вписался в «Адмирал», — приводит слова Шумакова официальный сайт КХЛ.

Напомним, прошлый сезон нападающий играл за «Трактор» и минское «Динамо». Суммарно Шумаков провёл 29 встреч, в которых забросил всего две шайбы и отдал три ассиста.