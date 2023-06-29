Лайпсик перешёл в СКА, Шумаков призван усилить «Ладу». Таблица трансферов КХЛ

Два месяца назад в Континентальной хоккейной лиге открылся рынок свободных агентов. Подводим промежуточные итоги селекционной работы клубов в нашей обновлённой таблице трансферов.

За две недели, прошедшие с публикации предыдущей таблицы, обладатель двух последних Кубков Гагарина ЦСКА не отметился никакими переменами в своём составе. Зато их питерские коллеги по армейскому цеху продолжают кардинальную перестройку. Санкт-петербургский клуб официально объявил о заключении контракта с канадским форвардом Бренданом Лайпсиком, а также совершил два обмена с разными «Динамо» — в минское был обменян защитник Никита Смирнов, а из питерского был выменян форвард Семён Синяткин.

Московское «Динамо» официально объявило об уходе из команды защитника Сергея Бойкова, который по семейным обстоятельствам принял решение вернуться в Канаду. Ещё один экс-игрок москвичей — целиком пропустивший минувший сезон нападающий Богдан Якимов — объявил о завершении карьеры в 28 лет из-за проблем со здоровьем.

«Спартак» объявил о заключении трёхлетнего контракта с защитником Егором Зайцевым, спортивные права на которого красно-белые ранее приобрели как раз у «Динамо». На аналогичный срок был подписан контракт и с форвардом Павлом Порядиным. Ранее «Спартак» получил спортивные права на этого игрока в обмен на Дмитрия Злодеева, Артёма Серикова и денежную компенсацию в «Нефтехимик».

«Локомотив» продлил соглашение с защитником Алексеем Кожевниковым, а «Витязь» объявил о переходе трёх новичков: был подписан контракт с американским нападающим Дереком Бараком, который ранее в КХЛ не выступал, также в Балашиху перебрались вратарь Кирилл Устименко и нападающий Игорь Руденков.

«Торпедо» близко к продлению контракта со словацким голкипером Адамом Гуской, а минское «Динамо» уже подписало соглашение с защитником Арсением Бринкманом, права на которого белорусским клубом ранее были выменяны у СКА. «Северсталь», ХК «Сочи» и «Куньлунь Ред Стар» состоявшимися переходами за указанный временной интервал не отметились.

* — Жирным отмечены подтверждённые переходы. Всё указанное обычным шрифтом официально не подтверждено

Клуб Пришли Ушли Продлили контракты ЦСКА н. Максимов («Барыс», возврат из аренды), в. Федотов в. Рейдеборн («Берн», Швейцария), з. Сергеев (СКА), н. Гуськов («Салават Юлаев»), з. Дуда (Университет Мэна, NCAA), н. Брюквин н. Карнаухов, н. Васин, н. Дронык, н. Окулов, н. Мингачёв СКА т. Ключников («Адмирал»), з. Земчёнок, н. Лайпсик (оба — «Металлург» Мг), з. Зоркин («Динамо» Мн, возврат из аренды), н. Дедунов («Авангард»), н. Зинченко, н. Старков (оба — «Витязь»), н. Кадейкин («Салават Юлаев»), н. Мичков (ХК «Сочи», возврат из аренды), з. Сергеев (ЦСКА), н. Толчинский, н. Грицюк (оба — «Авангард»), в. Маттссон («Автомобилист»), з. Сапего, н. Алистров (оба — «Динамо» Мн), н. Синяткин («Динамо» СПб, ВХЛ) з. Кирсанов, н. Цицюра (оба — «Витязь»), н. Гусев («Динамо» М/«Спартак»), н. Кетов (завершил карьеру), н. Яшкин, н. Жафяров (оба — «Ак Барс»), в. Подъяпольский («Лада»), з. Бринкман, з. Смирнов, н. Волков (оба — «Динамо» Мн), з. Рукавишников, з. Ожиганов («Динамо» М) з. Фальковский, н. Комаров «Динамо» М гд. Сушко, з. Пыленков, н. Морозов (оба — «Северсталь»), н. Пакетт («Динамо» Мн), н. Петухов («Барыс»), н. Ильенко («Локомотив»), н. Лапин («Дизель», ВХЛ), в. Моторыгин («Тамбов», ВХЛ), з. Ожиганов, н. Гусев (оба — СКА), з. Волченков («Металлург» Жл, Беларусь), з. Каратай (сборная Беларуси U18), н. Гизатуллин («Нефтяник», ВХЛ), н. Густомесов («Полёт», НМХЛ, пробный) н. Скоренов («Северсталь»), н. Ефремов («Салават Юлаев»), н. Якимов (завершил карьеру), н. Потапов, н. О'Делл, н. Лилья («Амбри-Пиотта», Швейцария), з. Новиков («Баффало», НХЛ), н. О. Зайцев, з. Бойков (Канада), з. Е. Зайцев (права в «Спартак»), з. А. Волков, н. Игумнов, н. Кодола з. Прибыльский, з. Менелл, з. Готовец, н. Каблуков, н. Яковлев, н. Буруянов, н. Муранов, н. Михайлов «Спартак» гт. Жамнов, н. Бурмистров («Металлург» Мг), в. Сковронский («Авангард», возврат из аренды), в. Кареев («Салават Юлаев»), з. Чайковски («Сибирь»), н. Порядин, н. А. Галимов (оба — «Нефтехимик»), з. Костенко, н. Точилкин (оба — «Куньлунь Ред Стар», возврат из аренды), н. Гусев (СКА), н. Филин («Металлург» Нк, ВХЛ), з. Е. Зайцев («Динамо» М), н. Голдобин («Металлург» Мг), н. Беляев («Ижсталь», ВХЛ) гт. Заварухин, з. Чудинов («Адмирал»), з. Сериков, н. Злодеев (оба — «Нефтехимик»), з. Емелин, н. Любимов, н. Старченко («Барыс»), н. Чибриков («Виннипег», НХЛ), н. Свечков («Баффало», НХЛ), н. Вароне («Дюссельдорф», Германия), н. Квартальнов («Металлург» Мг), н. Шипов (АКМ, ВХЛ), н. Мусоров («Тамбов», ВХЛ) в. Рыбар, н. Принс, н. Кожевников, н. Баранов, н. Рубцов, н. В. Джиошвили «Локомотив» з. Береглазов («Авангард»), н. Лихачёв («Амур», возврат из аренды), з. Гернат («Лозанна», Швейцария) н. Коршков («Амур»), н. Ильенко («Динамо» М), з. Мисюль («Нью-Джерси», НХЛ), з. Лукичёв («Адмирал»), з. Осипов («Автомобилист») з. Черепанов, н. Алексеев, н. Волков, н. Каюмов, н. Аверин, в. Исаев, з. Акмальдинов, н. Никулин, н. Берёзкин, з. Кожевников «Витязь» гт. Завьялов, в. Устименко («Трактор»), з. Кирсанов, н. Цицюра (оба — СКА), з. Р. Педан, н. Руденков (оба — «Амур»), з. Тимашов («Северсталь»), н. Барак («Эссет», Финляндия) гт. Буцаев, н. Буцаев, н. Граовац (оба — «Адмирал»), н. Зинченко, н. Старков (оба — СКА), з. Абросимов («Авангард»), з. Волгин («Амур»), н. Рассказов (ХК «Сочи»), н. Кугрышев («Лада») в. Клоберданец, в. Шикин, з. Валенцов, з. Бусыгин, з. Рой, з. Рыдченко, з. Сараев, н. Аркалов, н. Галузин, н. Гончаров, н. Ежов, н. Кара, н. Попов, н. Уилсон, н. Яремчук, н. Яровой, н. Смолин «Торпедо» т. Занковец, з. Варлаков (оба — «Югра», ВХЛ), н. Федотов («Нефтехимик», возврат из аренды), н. Воробьёв («Зауралье», ВХЛ) т. Козырев, з. Буренов (оба — «Северсталь»), н. Михеев («Сибирь»), н. Агостино, н. Венгрыжановский («Авангард»), з. Мишарин (завершил карьеру, т. «Горняк-УГМК», ВХЛ) з. Бокун, з. Стеклов, н. Кручинин, н. Летунов, н. Сато, з. Сизов, н. Веряев, н. Ураков, н. Мисников, н. Уткин, н. Левинский, в. Гуска ХК «Сочи» з. Аляев, з. Корягин (оба — «Амур»), з. Грэм, н. Сагадеев (оба — «Барыс»), н. Рассказов («Витязь»), н. Криштоф («Адмирал»), н. Шиксатдаров («Югра», ВХЛ), н. Рендулич («Адлер», Германия) з. Александров, з. Гормли, н. Точицкий, н. Мичков (СКА, возврат из аренды), н. Бабенко, н. Иванюженков (оба — «Лада») гт. Кокорев, в. Плешков, в. Третьяк, з. Ващенко, з. Косовец, з. Кудако, з. Новиков, з. Юзбашян, н. Николаев, н. Стальнов, н. Тянулин, н. Уткин, н. Ярулин «Северсталь» гт. Козырев («Торпедо»), в. Шостак («Динамо» Мн, возврат из аренды), з. Барберио («Динамо» Мн), з. Буренов («Торпедо»), з. Давыдов, н. Муханов (оба — «Авангард»), н. Агапов («Металлург» Нк, ВХЛ), н. Скоренов («Динамо» М), н. Степанов («Югра», ВХЛ), в. Самойлов («Металлург» Жл, Беларусь), з. Шумилов, н. Аймурзин (оба — «Салават Юлаев») гт. Разин, з. Пресс, з. Хабаров (все — «Металлург» Мг), в. Самонов, з. Луговяк (оба — «Салават Юлаев»), з. Тимашов («Витязь»), з. Пыленков, н. Морозов (оба — «Динамо» М), н. Гераськин, н. Соловьёв (оба — «Авангард»), н. Суворов («Динамо» Мн, возврат из аренды), н. Колмыков («Адмирал») в. Королёв, з. Денисов, н. Абросимов, н. Казаков, н. Моисеев, н. Пилипенко, н. Рожков, н. Петунин «Динамо» Мн гт. Квартальнов, н. Суворов («Северсталь», возврат из аренды), з. Бринкман, з. Смирнов, н. Волков (оба — СКА), в. Вельмакин («Буран», ВХЛ), з. Жихарев («Огненные Рыси», Беларусь) гт. Вудкрофт, в. Шостак («Северсталь», возврат из аренды), з. Барберио («Северсталь»), з. Зоркин (СКА, возврат из аренды), з. Гилмор («Адлер», Германия), н. Мартынов («Авангард»), н. Варфоломеев («Адмирал»), н. Пакетт («Динамо» М), н. Соколов («Авангард», возврат из аренды), н. Демков («Шахтёр», Беларусь), н. Шумаков («Лада»), з. Сапего, н. Алистров (оба — СКА) в. Колосов, н. Шалагин, н. Сотишвили, з. Сапего (повторение предложения от «Авангарда»), н. Алистров (повторение предложения от «Металлурга» Мг), н. Игнатенко, н. Михалёв, н. Горбунов, н. Клавдиев «Куньлунь Ред Стар» в. Мурыгин, з. Костенко, н. Точилкин (оба — «Спартак», возврат из аренды), н. Юрчо, н. Лисин

На Востоке отметим серьёзное усиление «Лады»: команду пополнили опытные нападающие Михаил Фисенко, Сергей Шумаков и Дмитрий Кугрышев, продлён контракт с форвардом Евгением Бодровым. Интересно будет посмотреть за ролью в Тольятти бывшего игрока ХК «Сочи» Артёма Иванюженкова.

«Адмирал» пополнил свой состав двумя иностранцами: нападающими Граовацем и Фьоре. Интересно, что для второго это будет дебютный сезон в Континентальной лиге. Продолжает активничать и другой дальневосточный клуб — «Амур». Продлены соглашения с защитником Рыловым, нападающими Дрозгом и Грецким, а вот от Игоря Руденкова (перешёл в «Витязь») хабаровчане отказались. Туда же, в Балашиху, вслед за Руденковым отправился и теперь уже бывший вратарь «Трактора» Кирилл Устименко.

Молодой нападающий «Сибири» Дмитрий Овчинников возвращается из аренды в систему «Торонто», а омичи ждут Клима Костина, который пока рассматривает варианты в НХЛ, но не исключает своего возвращения в «Авангард».

* — Жирным отмечены подтверждённые переходы. Всё указанное обычным шрифтом официально не подтверждено