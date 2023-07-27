Ротенберг поблагодарил президента РФ за вручение ему ордена Почёта

Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг рассказал об участии в международном форуме «Россия – Африка» и поблагодарил президента РФ Владимира Путина за врученный ему орден Почёта.

«Сегодня я принял участие в форуме «Россия – Африка», выступил на сессии «Спорт: мост дружбы России и Африки». Благодарю организаторов форума, Минспорта и ОКР за приглашение и возможность подискутировать на такой важной площадке.

В рамках мероприятия министр спорта России Олег Васильевич Матыцин вручил мне орден Почёта, который в феврале мне присудил президент страны Владимир Путин. Эта награда – общая заслуга всех, кто был рядом с нашей сборной во время двух Олимпиад – победного Пхёнчхана и серебряного Пекина. Огромное спасибо Алексею Борисовичу Миллеру, Аркадию Романовичу Ротенбергу, Владимиру Олеговичу Потанину, Владиславу Александровичу Третьяку и всем, кто помогает развивать наш хоккей! И, конечно, невероятная благодарность капитану нашего вида спорта, Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину. Без его поддержки мы бы никогда ничего не выиграли.

Что касается наших связей с Африкой, хочу отметить, что спорт – системообразующее явление. Он помогает продвигать культуру, укреплять экономические и дипломатические связи, генерирует доходы и прибыль. Мы смотрим на развитие комплексно – как на международное сотрудничество в сфере технологий, бизнеса, создания инфраструктуры и, конечно, совершенствования детского спорта, образования. Как подчеркивает президент нашей страны, сейчас – время возможностей. Новые возможности открываются и в мире хоккея. У Африки огромный производственный потенциал, там могут появиться качественные совместные с Россией производства инвентаря и другой спортивной продукции. Сегодня мы сделали первый шаг на крепкий мост дружбы, впереди длинная дорога и много труда», — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.

Ротенберг был награжден орденом Почёта указом президента РФ Владимира Путина в феврале 2023 года за обеспечение успешной подготовки спортсменов, добившихся высоких спортивных достижений на XXIV Олимпийских зимних играх 2022 года в Пекине.