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Министр спорта РФ вручил орден Почёта Роману Ротенбергу

Министр спорта РФ вручил орден Почёта Роману Ротенбергу
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Министр спорта РФ Олег Матыцин вручил орден Почёта главному тренеру СКА и руководителю штаба сборных команд России Роману Ротенбергу, сообщает пресс-служба Федерации хоккея России. Вручение прошло на сессии «Спорт — мост дружбы России и Африки» в рамках второго саммита и экономического и гуманитарного форума «Россия — Африка».

Ротенберг был награжден орденом Почёта указом президента РФ Владимира Путина в феврале 2023 года за обеспечение успешной подготовки спортсменов, добившихся высоких спортивных достижений на XXIV Олимпийских зимних играх 2022 года в Пекине.

Орденом Почёта награждаются граждане Российской Федерации за заслуги в продвижении, поддержке и популяризации детского и юношеского спорта, а также спорта высших достижений, позволившие существенно повысить уровень физической активности населения и обеспечить России мировое лидерство в отдельных видах спорта.

Напомним, на Олимпийских играх 2022 года в Пекине сборная России завоевала серебряные медали.

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