«Кому-то повезёт там работать». Кожевников — о планах Ротенберга развивать хоккей в Африке

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал слова первого вице-президента Федерации хоккея России Романа Ротенберга о том, что ФХР планирует развивать хоккей в странах Африки.

«Роман Ротенберг предложил России развивать хоккей в Африке? Нормально! А почему нет? Сначала говорили про Китай. Правильно, надо развивать в Африке, Монголии и во всех странах. Китай, Индия, сейчас Африка — это по какой-то нисходящей? Почему, это нормальное движение.

Ротенберг упомянул инвентарь и тренеров? Конечно, предоставить тренеров — это самое главное. Надо своих игроков и тренеров предоставлять. Страны же надо развивать. В Африке же научились здорово в футбол играть, а почему хоккея нет?

Согласился бы я поехать в Африку передавать опыт? В своё время я хотел поехать в Буркина-Фасо, но что-то не сложилось. Интерес был, у них была хоккейная коробка, я разговаривал с послом. Это было лет 25 назад. Сейчас я нахожусь не в том возрасте. Откровенно говоря, я побаиваюсь летать. Но, может быть, и поехал бы. Почему нет? Интересно же. В Африке ещё не были. Интересно поработать. Кому-то повезёт», — цитирует Кожевникова Legalbet.

Напомним, в конце февраля 2022 года сборные России и Беларуси были отстранены Международной федерацией хоккея от участия в международных турнирах. В своей речи Ротенберг отметил, что Африка обладает всеми возможностями для популяризации хоккея.