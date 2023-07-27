«Время возможностей». Ротенберг — о планах ФХР развивать хоккей в странах Африки
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Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг сообщил, что ФХР планирует развивать хоккей в странах Африки, где для этого есть все возможности.
«Сейчас время возможностей, мы сейчас работаем с разными странами — Индия, ЮАР. Мы сможем побеждать совместными усилиями. Для хоккея это историческая возможность стать первым видом спорта в мире. Хоккей развивается в ЮАР, Алжире, у нас есть все возможности помогать в развитии хоккея. Мы обладаем сильнейшей экспертизой в создании инвентаря и арен, а у Африки есть отличные возможности для создания этого», — цитирует Ротенберга «РИА Новости».
Напомним, в конце февраля 2022 года сборные России и Беларуси были отстранены Международной федерацией хоккея от участия в международных турнирах.
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