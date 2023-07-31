Сын погибшего в авиакатастрофе с «Локомотивом» вратаря сыграл за юниорскую сборную Швеции

Херман Лив, сын бывшего вратаря «Локомотива» Стефана Лива, принял участие в матче Кубка Глинки/Гретцки.

Шведский голкипер, которому сейчас 16 лет, сыграл за юниорскую сборную с Германией. Лив пропустил всего один гол, а Швеция победила со счётом 11:1.

Отметим, что Херман выступает за молодёжку шведского «Эребру». В прошлом сезоне вратарь играл за команду U18 — провёл 15 матчей, одержав 10 побед при коэффициенте надёжности 2,92 и 90,5% отражённых бросков. На его счету также одна встреча за «Эребру» U20. В том матче Лив пропустил всего один гол, отразив 96,7% бросков и сумев помочь команде победить.

Его отец Стефан Лив играл в КХЛ за «Сибирь» и «Локомотив». 7 сентября швед вместе со всей ярославской командой разбился в крупнейшей спортивной катастрофе в истории современной России, когда на взлёте из ярославского аэропорта в Туношне разбился чартерный Як-42. На борту находился весь основной состав и тренерский штаб хоккейного клуба «Локомотив». Из 45 человек 43 погибли на месте, нападающий «Локомотива» Александр Галимов скончался в больнице через пять дней от полученных травм. Единственным выжившим стал инженер по авиационному и радиоэлектронному оборудованию Александр Сизов.