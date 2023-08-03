Артюхин рассказал, какая команда КХЛ подойдёт нападающему Прохоркину

Бывший нападающий СКА Евгений Артюхин заявил, что нападающему Николаю Прохоркину подойдёт команда с комбинационным хоккеем. Вчера стало известно, что форвард покинет состав СКА.
«Из-за травм у Прохоркина последние годы не так хорошо складывалась карьера. Для него сейчас хороший шанс перезагрузить её: набрать оптимальные кондиции и игровую форму. В Петербурге много кадров, его уход не скажется на команде. Уверен, в дальнейшем увидим Николая в топовом клубе.
Какой клуб подойдёт ему? Он любит комбинационный хоккей, знаю его стиль, его игровые качества. Нужны хорошие партнёры, кому он будет отдавать, и чтобы ребята забивали. У них была связка с Гусевым. Было бы интересно посмотреть, может сработать этот вариант», — приводит слова Артюхина Legalbet.
В 2017 году Николай стал обладателем Кубка Гагарина в составе СКА. Большую часть минувшего сезона игрок пропустил из-за травмы. В регулярном сезоне-2022/2023 на счету 29-летнего Прохоркина всего три матча и одна результативная передача с показателем полезности «+1». В плей-офф на его счету семь игр, в которых форвард набрал 4 (1+3) очка.
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