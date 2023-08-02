Роман Ротенберг заявил, что нападающий Николай Прохоркин покинул СКА

Главный тренер СКА Роман Ротенберг на пресс-конференции в преддверии турнира в Сочи заявил, что армейский клуб покинул Николай Прохоркин.
«Также есть изменение в составе. Хотим поблагодарить Николая Прохоркина за все эти годы, мы с ним выиграли Кубок Гагарина, он был на Олимпиаде в Корее. Дальше мы идём без Николая, совместно с агентом и Николаем ищем лучшие варианты продолжения его карьеры», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
В 2017 году Николай стал обладателем Кубка Гагарина в составе СКА. Большую часть минувшего сезона игрок пропустил из-за травмы. В регулярном сезоне-2022/2023 на счету 29-летнего Прохоркина всего три матча и одна результативная передача с показателем полезности «+1». В плей-офф на его счету семь игр, в которых форвард набрал 4 (1+3) очка.
Также в КХЛ россиянин выступал за ЦСКА, «Салават Юлаев», «Металлург» и «Авангард». В НХЛ он играл в составе «Лос-Анджелес Кингз», которым был задрафтован в 2012 году под общим 121-м номером.
В 2018 году в составе сборной России Прохоркин стал обладателем золотых медалей.
- 2 августа 2023
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