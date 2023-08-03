Кокорев: в «Сочи» были сделаны выводы после прошлого сезона, у нас поменялось полкоманды
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Главный тренер ХК «Сочи» Дмитрий Кокорев рассказал об изменениях в стане южан и назвал цели клуба на предстоящий сезон.
«Вы сами видите, какие выводы были сделаны после прошлого сезона, у нас поменялось полкоманды. Что касается задач, то мы будем стараться выиграть каждый матч и попасть в плей-офф», — передаёт слова Кокорева корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Напомним, «Сочи» в регулярном сезоне-2022/2023 Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги занял последнее место в таблице Западной конференции, набрав 32 очка и установив антирекордную серию по количеству поражений.
Ранее Дмитрий Кокорев прокомментировал слухи об интересе клуба к форварду санкт-петербургского СКА Дмитрию Бучельникову.
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