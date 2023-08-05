Артюхин: СКА не показал и половины реального потенциала — лидеры смотрели матч с трибуны

Экс-форвард, выступавший в НХЛ и КХЛ, Евгений Артюхин прокомментировал матч турнира Sochi Hockey Open между СКА и «Авангардом», в котором омичи победили со счётом 5:1.

«Омск — отличный спарринг-партнёр для предсезонки. Причём в любом своём составе. Команда мобильная, быстрая — с такими и надо оттачивать взаимодействия во вновь строящемся коллективе. СКА не показал сегодня и половины своего реального потенциала — большинство лидеров смотрели матч с трибуны, в том числе и те, кто ответственен за игру в большинстве. Тем не менее отлично выстрелила связка Демидов — Мичков — Грицюк. Эти ребята явно нацелены на место в основном составе и изо всех сил показывают это своей игрой, они в хорошей форме. Остальные же только набирают кондиции. Для этого и существует предсезонка. Думаю, тренеры СКА сегодня получили пищу для размышлений для дальнейшей подготовки. А выводы делать стоит гораздо позже. «Авангард» в прошлом году выиграл турнир в Сочи, но полностью провалил старт чемпионата. Очевидно ведь, что важнее?» — сказал Артюхин «Чемпионату».