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СКА проиграл «Авангарду» со счётом 1:5 на турнире Sochi Hockey Open

СКА проиграл «Авангарду» со счётом 1:5 на турнире Sochi Hockey Open
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В Сочи на стадионе «Шайба» закончился очередной матч турнира Sochi Hockey Open сезона-2023/2024, в котором СКА сыграл с омским «Авангардом». Встреча завершилась победой «ястребов» со счётом 5:1 (2:1, 2:0, 1:0).

Лига Ставок Sochi Hockey Open. Лига Ставок Sochi Hockey Open
05 августа 2023, суббота. 16:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 5
Авангард
Омск
0:1 Михайлов (Рейнгардт) – 08:04 (5x5)   0:2 Венгрыжановский (Рейнгардт) – 13:26 (5x5)   1:2 Мичков (Грицюк, Демидов) – 14:31 (5x5)   1:3 Мурылёв (Соколов, Холодилин) – 23:49 (5x5)   1:4 Панюков (Мурылёв) – 36:27 (5x5)   1:5 Куликов (Рейнгардт, Пайгин) – 47:13 (5x5)

На девятой минуте Никита Михайлов с передачи Ильи Рейнгардта вывел омичей вперёд. На 14-й минуте Денис Венгрыжановский удвоил преимущество «Авангарда». В ассистентах вновь оказался Илья Рейнгардт. Через 65 секунд Матвей Мичков отыграл один гол, успев на добивание. На старте второго периода Артём Мурылёв вновь вернул разницу в две шайбы — 3:1. На 37-й минуте Кирилл Панюков с передачи Артёма Мурылёва в четвёртый раз огорчил вратаря СКА Владислава Подъяпольского, которого после этого заменили на Сергея Иванова. На 48-й минуте Павел Куликов забил пятый гол.

Напомним, СКА потерпел второе поражение на турнире. «Авангард» одержал первую победу. В следующем матче турнира СКА сыграет с «Сочи» 6 августа. «Авангард» встретится со сборной России 7 августа.

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