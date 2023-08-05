СКА проиграл «Авангарду» со счётом 1:5 на турнире Sochi Hockey Open

В Сочи на стадионе «Шайба» закончился очередной матч турнира Sochi Hockey Open сезона-2023/2024, в котором СКА сыграл с омским «Авангардом». Встреча завершилась победой «ястребов» со счётом 5:1 (2:1, 2:0, 1:0).

На девятой минуте Никита Михайлов с передачи Ильи Рейнгардта вывел омичей вперёд. На 14-й минуте Денис Венгрыжановский удвоил преимущество «Авангарда». В ассистентах вновь оказался Илья Рейнгардт. Через 65 секунд Матвей Мичков отыграл один гол, успев на добивание. На старте второго периода Артём Мурылёв вновь вернул разницу в две шайбы — 3:1. На 37-й минуте Кирилл Панюков с передачи Артёма Мурылёва в четвёртый раз огорчил вратаря СКА Владислава Подъяпольского, которого после этого заменили на Сергея Иванова. На 48-й минуте Павел Куликов забил пятый гол.

Напомним, СКА потерпел второе поражение на турнире. «Авангард» одержал первую победу. В следующем матче турнира СКА сыграет с «Сочи» 6 августа. «Авангард» встретится со сборной России 7 августа.