СКА проиграл «Авангарду» со счётом 1:5 на турнире Sochi Hockey Open

В Сочи на стадионе «Шайба» закончился очередной матч турнира Sochi Hockey Open сезона-2023/2024, в котором СКА сыграл с омским «Авангардом». Встреча завершилась победой «ястребов» со счётом 5:1 (2:1, 2:0, 1:0).
На девятой минуте Никита Михайлов с передачи Ильи Рейнгардта вывел омичей вперёд. На 14-й минуте Денис Венгрыжановский удвоил преимущество «Авангарда». В ассистентах вновь оказался Илья Рейнгардт. Через 65 секунд Матвей Мичков отыграл один гол, успев на добивание. На старте второго периода Артём Мурылёв вновь вернул разницу в две шайбы — 3:1. На 37-й минуте Кирилл Панюков с передачи Артёма Мурылёва в четвёртый раз огорчил вратаря СКА Владислава Подъяпольского, которого после этого заменили на Сергея Иванова. На 48-й минуте Павел Куликов забил пятый гол.
Напомним, СКА потерпел второе поражение на турнире. «Авангард» одержал первую победу. В следующем матче турнира СКА сыграет с «Сочи» 6 августа. «Авангард» встретится со сборной России 7 августа.
- 5 августа 2023
-
19:08
-
18:47
-
18:33
-
18:15
-
17:57
-
17:45
-
17:12
-
16:53
-
16:30
-
15:45
-
15:20
-
15:00
-
14:50
-
14:15
-
14:00
-
13:25
-
13:00
-
12:25
-
12:00
-
11:25
-
11:00
-
10:25
-
10:00
-
09:35
-
09:15
-
09:00
-
08:30
-
00:26
- 4 августа 2023
-
23:35
-
23:14
-
22:58
-
22:36
-
22:33
-
22:20
-
22:17