Генменеджер «Авангарда»: вокруг Ткачёва будет строиться команда на ближайшие три года

Генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов прокомментировал новый трёхлетний контракт с нападающим Владимиром Ткачёвым, который стал лучшим бомбардиром клуба в прошлом сезоне КХЛ.

«Продление контракта Владимира Ткачёва было для нас одной из приоритетных задач этого межсезонья. Такой мастер, безусловно, усилит наше нападение, все мы помним прошлый сезон, по итогам которого Владимир набрал 73 очка, вёл «Авангард» за собой, забивал красивые голы, делал красивые передачи и вообще дирижировал атакой команды.

Учитывая, что связка с Ридом Буше сохраняется, верим, что и в новом сезоне Владимир покажет максимум своих возможностей. Отмечу, что для Ткачёва вариант с нашим клубом был приоритетным, он хочет играть дома и радовать своих болельщиков. Поэтому нам достаточно легко удалось прийти к соглашению. Вокруг него будет строиться команда на ближайшие три сезона», — цитирует Курьянова пресс-служба омского клуба.