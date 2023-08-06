«Авангард» подписал новый контракт с нападающим Владимиром Ткачёвым. Как сообщает пресс-служба омского клуба, контракт с форвардом рассчитан сроком на три года. Сообщается, что Ткачёв будет выступать в «Авангарде» под привычным 19-м номером. Сообщается, что нападающий присоединится к команде в Омске 11 августа.

Напомним, 27-летний нападающий в прошлом сезоне провёл 64 матча за «Авангард». Ткачёв записал на свой счёт 59 (23+36) результативных баллов при показателе полезности «+17», став лучшим бомбардиром омского клуба. В сезоне-2021/2022 нападающий играл в НХЛ за «Лос-Анджелес Кингз».

В составе «Авангарда» Ткачёв стал бронзовым призером чемпионата КХЛ 2022/23.