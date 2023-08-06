Карлссон — второй в истории НХЛ обладатель «Норрис Трофи», которого обменяли в межсезонье

Защитник Эрик Карлссон стал вторым в истории Национальной хоккейной лиги обладателем «Норрис Трофи», которого обменяли в межсезонье, сообщает пресс-служба НХЛ. Первым был Даг Харви в 1961 году (из «Монреаль Канадиенс» в «Нью-Йорк Рейнджерс»).
Карлссон — обладатель «Норрис Трофи» сезона-2022/2023 как лучший защитник регулярки. Напомним, сегодня в результате крупного трёхстороннего обмена 33-летний игрок обороны перешёл из «Сан-Хосе Шаркс» в «Питтсбург Пингвинз». «Сан-Хосе» будет удерживать $ 1,5 млн по контракту Карлссона ежегодно в течение следующих четырёх сезонов.
В минувшем сезоне Карлссон набрал 101 (25+76) очко в 82 матчах регулярного чемпионата за «акул» при показателе полезности «-25».
Ранее журналист Роб Росси в статье на The Athletic рассказал, возможна ли напряжённость между защитниками Крисом Летангом и Эриком Карлссоном в «Питтсбурге».
- 6 августа 2023
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