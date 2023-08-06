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The Athletic оценил, возможна ли напряжённость между Летангом и Карлссоном в «Питтсбурге»

The Athletic оценил, возможна ли напряжённость между Летангом и Карлссоном в «Питтсбурге»
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Журналист Роб Росси в статье на The Athletic рассказал, возможна ли напряжённость между защитниками Крисом Летангом и Эриком Карлссоном, который сегодня перешёл в «Питтсбург Пингвинз».

«Возможна ли напряжённость между ними? Нет. Летанг всегда был командным игроком. Во всяком случае, он будет рад облегчению бремени, которое он несёт уже более десяти лет как единственный надёжный атакующий защитник «Пингвинз». Скорее всего, он поднимет себя на ещё более высокий уровень благодаря присутствию Карлссона. Летанг и Карлссон можно сравнить с дружеским соперничеством, каким Кросби и Малкин наслаждались в своей карьере; если это произойдёт, тренер Майк Салливан сочтёт добавление Карлссона одним из величайших подарков в своей хоккейной жизни.

Карлссон — солидный семьянин, который ведёт себя как профессионал. Он будет хорошо сочетаться с командой, ядро ​​которой отчаянно пытается снова серьёзно ворваться в погоню за Кубком Стэнли», — сказано в статье.

В минувшем сезоне Карлссон набрал 101 (25+76) очко в 82 матчах регулярного чемпионата за «акул» при показателе полезности «-25». Он стал обладателем «Норрис Трофи» как лучший защитник сезона-2022/2023.

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