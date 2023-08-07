Гераськин: почему-то многие боятся работать с Разиным из-за репутации, но это бред

Лучший бомбардир «Северстали» в прошлом сезоне Игорь Гераськин, перешедший этим летом в «Авангард», рассказал о работе с бывшим главным тренером череповецкой команды Андреем Разиным.
«Что главное дал Разин? Много чего. Он мне доверял, давал игровое время, всё через улыбку. Андрей Владимирович принёс мне уверенность, помог в плане психологии.
Считается, что в плане требований и общения он тренер специфический? Это миф какой-то! Все думают, что он какой-то страшный человек. Да, у всех есть свои тараканы в голове. Почему-то многие боятся работать с Разиным. Якобы репутация у него какая-то. Но это бред. Андрей Владимирович развивается как тренер, понимает, как работать с игроками. Тем более теперь он попал в большой клуб. Уверен, что Разин ещё перестроится. Желаю ему только успехов», — сказал Гераськин в интервью Sport24.
24-летний Игорь Гераськин в прошедшей регулярке сыграл за «Северсталь» 66 матчей, в которых забросил 14 шайб и отдал 29 результативных передач, набрав в общей сложности 43 очка с показателем полезности «-2». В розыгрыше Кубка Гагарина форвард отметился пятью голевыми передачами в семи встречах с ЦСКА.
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