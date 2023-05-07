«Авангард» заключил долгосрочный контракт с нападающим Гераськиным

«Авангард» заключил контракт с нападающим Игорем Гераськиным, сообщает пресс-служба омского клуба. Сообщается, что срок соглашения хоккеиста с клубом рассчитан на четыре сезона.

Напомним, Гераськин оказался в «Авангарде» в результате обмена из «Северстали» на 17-летнего нападающего Тимура Муханова и денежную компенсацию.

24-летний Игорь Гераськин в прошедшей регулярке сыграл за «Северсталь» 66 матчей, в которых забросил 14 шайб и отдал 29 результативных передач, набрав в общей сложности 43 очка с показателем полезности «-2». В розыгрыше Кубка Гагарина форвард отметился пятью голевыми передачами в семи встречах с ЦСКА.