Толчинский рассказал об условии, которое ему поставил «Авангард» в ведении переговоров

Нападающий СКА Сергей Толчинский рассказал, что омский «Авангард» поставил условие о переговорах без агента хоккеиста Шуми Бабаева.
«Авангард» пытался договориться за спиной агента? Было такое условие, чтобы я вёл переговоры без агента. К Шуми [Бабаеву] у меня никаких вопросов, он всё для меня делал. Я с ним поговорил, и поговорил с «Авангардом», и в итоге сам ходил на переговоры с «Авангардом», а Шуми разговаривал с другими клубами. На самом деле странная и не очень приятная ситуация.
Конечно, я от Шуми ничего не скрывал, сразу сказал ему, что такие условия и что с «Авангардом» я буду говорить от своего лица», — сказал Толчинский в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Елене Кузнецовой.
Полную версию эксклюзивного интервью с Сергеем Толчинским читайте на «Чемпионате»:
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