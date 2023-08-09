Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Толчинский рассказал об условии, которое ему поставил «Авангард» в ведении переговоров

Толчинский рассказал об условии, которое ему поставил «Авангард» в ведении переговоров
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий СКА Сергей Толчинский рассказал, что омский «Авангард» поставил условие о переговорах без агента хоккеиста Шуми Бабаева.

«Авангард» пытался договориться за спиной агента? Было такое условие, чтобы я вёл переговоры без агента. К Шуми [Бабаеву] у меня никаких вопросов, он всё для меня делал. Я с ним поговорил, и поговорил с «Авангардом», и в итоге сам ходил на переговоры с «Авангардом», а Шуми разговаривал с другими клубами. На самом деле странная и не очень приятная ситуация.

Конечно, я от Шуми ничего не скрывал, сразу сказал ему, что такие условия и что с «Авангардом» я буду говорить от своего лица», — сказал Толчинский в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Елене Кузнецовой.

Полную версию эксклюзивного интервью с Сергеем Толчинским читайте на «Чемпионате»:

Материалы по теме
«Авангард» поставил меня в неловкую ситуацию». Толчинский — о громком переходе в СКА
Эксклюзив
«Авангард» поставил меня в неловкую ситуацию». Толчинский — о громком переходе в СКА
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023