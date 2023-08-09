«Авангард» поставил меня в неловкую ситуацию». Толчинский — о громком переходе в СКА

Переход 28-летнего нападающего Сергея Толчинского в СКА стал одним из самых громких трансферов межсезонья в КХЛ. Изначально приоритетом для воспитанника московского хоккея было договориться о продлении соглашения с его прежним клубом – «Авангардом». Однако после окончательной неудачи в переговорах с омским клубом Толчинский подписал контракт со СКА. Да ещё и на какой срок! Сразу на пять лет, до окончания сезона-2027/2028.

В эксклюзивном интервью «Чемпионату» новичок армейского клуба проанализировал свой последний сезон в «Авангарде», в деталях рассказал о том, как проходили переговоры с «ястребами» и почему сторонам в результате так и не удалось договориться о продлении соглашения, а также поделился ощущениями от перехода в СКА, где теперь Толчинский будет продолжать играть в одной команде с Арсением Грицюком, который также продолжит карьеру в Санкт-Петербурге.

«Видно, что СКА – это топ-организация. Кайфую и наслаждаюсь»

— Первые недели в СКА – расскажите о впечатлениях, ощущениях?

— Отличные впечатления, жаловаться не на что. Видно, что это топ-организация, все условия для хоккеистов сделаны идеально, до мелочей. Кайфую и наслаждаюсь.

— Что-то в клубе удивило, оказалось не так, как вы предполагали, когда играли за другие команды?

— Если сравнивать прошлые команды, то плюс-минус везде всё похожее, но тут очень много персонала, который со всем помогает. Всё есть, предоставляют всё, что хочешь, без всяких задержек. Питание шикарное, условия тоже прекрасные, всё здорово.

— Насколько освоились уже, успели в Питере обустроиться?

— Снял квартиру в Центральном районе, до арены минут 20. Но пока ещё там не жил, потому что мы практически сразу уехали в Новогорск. Дней восемь в Питере потренировался, поездил по городу, погулял. Питер очень понравился – есть вся инфраструктура, что и в Москве, только город поменьше и расстояния тоже меньше.

— А вы впервые в Питере, туристом до этого не были ни разу?

— Надолго ни разу не приезжал. Был на турнире Пучкова, но там в основном в районе Невского гуляешь, а сейчас впервые основательно поездил по Питеру, стал ориентироваться в нём.

— Питер – особенный город России? В плане того, что его либо любишь всей душой, либо не понимаешь совсем, середины нет. Успели уже это прочувствовать?

— Мне пока очень нравится. Красивый город, всё есть – рестораны, парки, стадионы.

«На сборе только один раз получилось уйти в увольнение. Не до этого было»

— Когда столько новичков, как проходит притирка?

— Никаких проблем с этим нет, коллектив отличный. Все ребята дружелюбные, приветливые. Уже освоился, пока всё здорово.

— Так вышло, что вы перешли вместе со своим партнёром по звену Арсением Грицюком.

— Да, и Пашка Дедунов ещё, и Комар. Но и с другими ребятами был знаком – с кем-то летом тренируешься, с кем-то в других командах пересекался. В КХЛ, в какую команду ни придёшь, везде есть друзья и знакомые.

— Вообще, это мощный плюс – уйти связкой, редко так получается.

— Конечно, и для тренеров это плюс, уже есть наигранная связка, и для звена, и если в большинство вместе поставят.

Сергей Толчинский и Арсений Грицюк Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

— Позади тяжёлые сборы, сыгран первый матч. Соскучились по игре? Как чувствовали себя на льду?

— Бывает, первый матч хорошо сыграешь, на эмоциях, а бывает суета, тыр-пыр, потому что после лета немного подзабыл, как играть. Жаль, что проиграли, но ничего страшного. Начало положено.

— Вы как москвич обрадовались, что СКА устроил сборы в Новогорске? Наверное, была возможность и в увольнение домой съездить на выходных?

— Да, у меня там реально дом близко, в выходной ездил домой, так что для меня это было плюсом. Но если бы сборы проводили в Питере, я бы тоже был доволен. Тогда можно было бы подольше обжиться в городе, подготовить всё для сезона.

Но в увольнение уйти только один раз получилось, у нас были циклы по четыре дня, не до этого. В Сочи уже более разгрузочный режим в плане тренировок, больше фокусируемся на играх, поэтому выходных побольше.

— Что показалось самым сложным на предсезонке Ротенберга?

— Сборы были нелегкими. На земле приходилось где-то потерпеть. Но всё равно понимаешь, что потом в сезоне это окупится и даст свои плоды.

— Многие сейчас обсуждают — нужен или нет тест Купера. Тот же Филипп Арзамазов, известный тренер по ОФП, выступил с резкой критикой этого упражнения.

— Во всех командах есть тесты, в «Каролине» тоже такой тест был, только не Купер, а на велике. И у нас ребята, у которых проблемы с коленями, на великах крутили. Это возможность проверить ребят, что они делали летом. Хочешь – не хочешь, а понимаешь, что на Купере будет тяжело, и надо будет готовиться к нему, иначе будет грызть совесть. Понятно, что ребята точно что-то делали летом и приедут готовыми.

Сергей Толчинский Фото: vk.com/ska

— А как прошёл первый разговор с Ротенбергом в качестве игрока СКА, о чём говорили?

— Мы ещё до контракта разговаривали, а после был не один разговор, пересекаемся, Роман Борисович всегда пару слов скажет и по поводу тренировочного процесса, и на другие темы.

— А до контракта?

— Обсуждалось предложение, ну и просто поговорили по деталям.

«Полтора месяца принимал решение о переходе в СКА. Оно было непростым»

— Потому что говорили, что в борьбе за вас фаворитом был не СКА, а «Ак Барс».

— До последнего дня у меня у самого в голове не было фаворита. Я и Роману Борисовичу говорил, что приоритетом вначале всё равно был «Авангард», всё-таки я там три года отыграл, хорошие воспоминания остались об этом клубе.

В итоге вышло вот так. Я долго, полтора месяца, принимал решение, оно было непростым. Сделал такой выбор, и сейчас очень доволен им.

— Ваш агент говорил, что после окончания сезона вы раздумывали об НХЛ. Так же было и в прошлом году. Насколько серьёзные были мысли уехать?

— Были варианты – с «Торонто» разговаривали. Не то что не захотел туда, но, когда предлагают контракт на пять лет, тебе и самому легче и в быту, и хоккейные цели ставить. Конечно, контракт всё равно надо отрабатывать, однако ты хотя бы понимаешь, что пять лет у тебя есть.

— Контракт на пять лет, когда он закончится, вам будет 33. Значит, об Америке уже больше не думаете?

— Сейчас точно не думаю, мысли только о СКА, о сезоне и о победе. А там уже посмотрим, за пять лет многое может поменяться.

— То есть окончательно дверь не закрыли? Не припомню, кто в 33 у нас уезжал.

— Да мало кто, только Ковальчук, но это звезда, мастер, игрок другого уровня. На самом деле, я вообще об этом не думаю.

— В Омске вы были бы безоговорочной главной звездой со всеми вытекающими, а в Питере – сумасшедшая конкуренция и беспрецедентное давление. Думали об этом, делая выбор?

— Всегда ставишь цели выиграть Кубок Гагарина. Не говорю, что у «Авангарда» нет шансов, просто было много факторов. Не вижу, почему здесь у меня не может получиться так, как получалось в «Авангарде». Когда только пришёл туда, это было для меня вызовом. Так же и тут, новый вызов. Наоборот, даже круто выйти из зоны комфорта, возможно, выйти на следующий уровень. В конкуренции нет ничего страшного, как говорит наш тренер, это двигатель прогресса.

— Ощущается ли конкуренция сейчас, на сборах?

— Именно сейчас тяжело сказать, потому что было не так много льда и лагерь разделён на несколько групп. Ребята, которые много отыграли в прошлом году и позже закончили сезон, тренируются отдельно. В нашей группе много молодых, но она такая, что сразу задумываешься о конкуренции! Очень перспективные ребята, молодцы, здорово играют. Надеюсь, они будут только добавлять.

«Спрашивал у «Авангарда», почему они никогда не предлагают контракт на пять лет»

— СКА уже не первый год ищет человека, который бы тащил в плей-офф и вёл команду за собой. Теперь это ваша ноша, как её воспринимаете?

— Плей-офф – такое время, когда, сколько человек в заявке на матч есть, столько и должно быть капитанов. Так говорил один североамериканский тренер в «Авангарде» (улыбается). И независимо от своей роли ты стараешься делать всё, чтобы команда победила.

— Но кто-то всё равно должен вести за собой.

— Конечно, кто-то должен быть лидером, за которым потянутся все остальные. В плей-офф всегда стараюсь не то чтобы брать на себя эту роль, но в каждой игре отрабатывать на 100%.

Сергей Толчинский Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

— Тем более ваша специализация – ЦСКА, а ЦСКА пока что главное препятствие СКА на пути к Кубку Гагарина. Что такого вы знаете о них, что позволяет вам так эффективно против них играть?

— Честно, не знаю! Просто бывают такие команды, с которыми у тебя идёт. И хорошо, что идёт! А с какими-то командами бывает наоборот. Не думаю, что дело в мотивации, просто так складывается.

— Не смущало, что в Питере в последнее время каждый год сильно меняется состав? Вот и сейчас чуть ли не наполовину команда обновилась.

— В КХЛ вообще есть такая тенденция, хотя сейчас от неё потихоньку начинают уходить. Тот же СКА подписывает многолетние контракты. В «Авангарде» тоже каждый сезон менялось чуть ли не полсостава, у многих клубов такое происходит, поэтому не смущает.

Но, конечно, лучше, когда есть костяк, вокруг которого выстраивается команда. Думаю, тенденция сейчас меняется в эту сторону.

— Все смотрят на ЦСКА?

— Возможно. Помню, я спрашивал у «Авангарда», почему они никогда не предлагают контракты на пять лет, ведь так и игроку легче, потому что он понимает, что с этой командой будет бороться за Кубок. И менеджеру легче, потому что он уже видит костяк, вокруг которого можно делать точечные усиления. В ЦСКА лет пять-шесть уже вместе играют и чувствуют друг друга спинным мозгом, и на игре видно это доверие к партнёрам.

— А что «Авангард» отвечал на этот вопрос?

— Уже не помню, наверное, что это необычно, потому что обычно контракты на два-три года. Возможно, они даже не задумывались на счёт пяти лет, хотя потом уже и такие разговоры были. Просто в КХЛ так не принято, и в профсоюзе нет особых гарантий насчёт пятилетних контрактов. Но, думаю, руководители сейчас уже начинают понимать плюсы длинных контрактов и смотреть в эту сторону.

«В прошлом сезоне меня хотели обменять. Естественно, остался осадочек»

— Какие ощущения остались от прошлого сезона, который получился для вас, как кажется со стороны, довольно странным. Отличная регулярка, отличная серия первого раунда с «Сибирью», а потом как отрезало. Сами как оцениваете итоги сезона?

— В принципе, сезоном своим доволен. Я в итоге стал четвёртым бомбардиром, Радул меня обогнал всего лишь на одно очко. Помню последний матч – мне нужно было набрать три очка, а ему – одно, чтобы попасть в тройку, а это бонусы. Я тренерам сказал, что хочу поехать и попробую набрать три очка. Переживал, чтобы Радул не забил, было видно, что он тоже переживал, чтобы я не набрал очков. Первые два периода проходит, у нас всё получается, я набрал две передачи, и в третьем периоде были моменты. Но в итоге Радул в овертайме забил и на рукопожатии сказал, что стрёмно уже было, что я его догонял и мог набрать третье очко. Такой был посыл. Ну он зверь, в таком возрасте столько очков набрать.

Поэтому я доволен регуляркой, стал четвёртым бомбардиром, несмотря на то что играл во втором большинстве и во втором звене, потому что это чуть другое время, чуть меньше моментов, чтобы забить.

Первый раунд плей-офф получилось шикарно сыграть звеном, а второй и третий раунды у нас немного перестало получаться. Такое бывает, когда пару-тройку игр не пойдёт, и всё накапливается. Возможно, надо было немного перетасовать тройки. Гриц хорошо играл, но он вышел после травмы, и у нас почему-то перестало в плей-офф получаться. Возможно, это был один из факторов, хотя не связываю с этим. И я где-то моменты не использовал. В плей-офф можно было получше сыграть.

Сергей Толчинский и Александр Радулов Фото: Дмитрий Лошкарев, photo.khl.ru

— Странный сезон и странное для вас межсезонье.

— Почему странное? Я бы так не сказал.

— Было много шумихи вокруг вашей ситуации. Расскажите о своём уходе из «Авангарда», как шли переговоры?

— Для начала надо вспомнить, что в прошлом сезоне был период, когда меня хотели обменять. Естественно, небольшой осадочек остаётся, но после окончания сезона у меня в приоритете был «Авангард». Смотришь на все условия, это и финансовая часть, и быт, и всё остальное. Изначально Питер вообще не рассматривал.

Переговоры шли обычно, но, если не остался в «Авангарде», значит, наверное, клуб не сильно хотел меня оставить. Другие просто больше хотели, поэтому я и перешёл в СКА.

— Правда, что к вам лично ездил Крылов?

— Думаю, он просто в это же время находился в Дубае. Мы встречались там, обсуждали контракт, было много разных условий, которые не касались хоккея и мне не очень нравились. В подробности вдаваться не хочу, просто не договорились, чтобы обе стороны остались довольны.

— Как клуб с вами общался по ходу сезона, ведь было понятно, что контракт заканчивается?

— В плей-офф хочется абстрагироваться от этого, поэтому договорились начать переговоры через неделю после окончания сезона.

«В «Авангарде» поставили условие – вести переговоры без агента. Это неловко и некомфортно»

— Ваш агент рассказывал, что клуб пытался с вами договориться за его спиной, Алексей Волков тоже высказывался по этому поводу.

— Было такое условие, чтобы я вёл переговоры без агента. К Шуми у меня никаких вопросов, он всё для меня делал. Я с ним поговорил и поговорил с «Авангардом», и в итоге сам ходил на переговоры с «Авангардом», а Шуми разговаривал с другими клубами. На самом деле, странная и не очень приятная ситуация.

Конечно, я от Шуми ничего не скрывал, сразу сказал ему, что такие условия и что с «Авангардом» буду говорить от своего лица.

— И как это – вести переговоры?

— Это непросто на самом деле! Агенту легче это делать, даже я легко мог бы провести переговоры по контракту Грица, сказать: «Да вы видели, какой он хороший, как в большинстве играет?» А про себя как так делать? «Да я зверь, по девяткам бросаю, лучше того и этого». Это неловко и некомфортно, и при этом напротив тебя сидит человек, который всю жизнь этим занимался. Он знает, как вести переговоры, умеет гнуть свою линию, у него могут быть свои техники. Это было очень непросто, и я говорил «Авангарду», что мне не нравится эта ситуация, почему я должен идти на невыгодные для себя условия? Это тоже сыграло свою роль в том, что не получилось договориться. С другими командами переговоры проходили намного проще и комфортнее, да и Шуми легче вести переговоры, он в курсе рынка.

Мы абсолютно нормально разговаривали с «Авангардом», не ругались, ничего. Антон Алексеевич Курьянов несколько лет был в системе клуба, мы с ним в хороших отношениях. И с Александром Владимировичем я был в хороших отношениях, поэтому сами переговоры были нормальными.

— Как относитесь к резким высказываниям Дамира Шарипзянова, который сказал, что «уйдут эти, нестрашно, придут другие, которые не будут завышать себе цену»? Не обидно было?

— Что тут сказать? На что мне тут обижаться? Дамир решил публично высказать свою позицию, это его дело. Ну сказал и сказал. Если он считает правильным обсуждать другие контракты, то, пожалуйста, его право.

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— Видите параллели с вашим уходом из ЦСКА? Тогда Игорь Есмантович говорил, что вы не стоите тех денег, теперь капитан «Авангарда» высказался в том же духе.

— Параллелей тут не вижу, Дамир Шарипзянов и Есмантович – это разные категории. У нас нет многолетних контрактов, поэтому игроки часто меняют клубы. Бывает, что кто-то на кого-то обижается. Один обижается, что ему не дали определённую сумму, другие обижаются, что кто-то ушёл. Думаю, такое всегда будет преследовать громкие переходы.

— В итоге довольны, как всё разрешилось?

— Конечно, очень доволен! Город шикарный, коллектив вообще отличный, организация сумасшедшая в хорошем смысле. Многолетний контракт, живу в шести часах на машине от родного города.

«Надеюсь, в Омске не будет моей перевёрнутой майки»

— У вас всегда бешеная мотивация на ЦСКА. С «Авангардом» теперь будет так же?

— Будет интересно сыграть против ребят, с которыми играл вместе. Не сказал бы, что у меня завышенная мотивация на определённую команду. Может, конечно, подсознательно так и получается, однако всё равно стараешься настраиваться на любого соперника. Банально, но так и есть. Мне просто будет интересно сыграть против них, и в Омске тоже.

— Уже предвкушаете?

— Конечно. И в первый год после перехода из ЦСКА тоже предвкушал. Это прикольно, интересно.

— Болельщики тепло с вами попрощались?

— У «Авангарда» очень крутые болельщики. Тепло попрощались и вообще всегда тепло встречали на играх. Естественно, не обошлось без негативных комментариев и сообщений, но в основном желают удачи и провожают тёплыми словами, за что им огромное спасибо. Надеюсь, я там оставил хорошее воспоминание о себе. Посмотрим, как меня будут встречать в Омске. Надеюсь, по крайней мере, не будет моей перевёрнутой майки и моей фотки на фоне одного флага, как это было у одной команды.

— КХЛ постоянно меняется, в новом сезоне снова вводятся новые правила. Это всё позитивные изменения и насколько сильно они повлияют на саму игру?

— Штраф за открытую калитку, конечно, плюс, потому что было немало случаев. Правило трёх секунд – тоже плюс, оно ускоряет игру, особенно это хорошо, когда надо отыгрываться. Бывает, соперник в таких ситуациях просто топчется за воротами, и его оттуда никак не выгнать. Ну и, в принципе, это убыстряет игру. Будет интересно посмотреть, как игроки под это подстроятся, потому что я при пересменке люблю раскатиться, подобрать шайбу за воротами. Сейчас, возможно, на это уже не будет хватать времени.

— И начало сборов перенесли на попозже. Выходить из отпуска в середине июля – достаточно или можно ещё позже?

— Я бы, естественно, ещё попозже сделал (смеётся). Сейчас конкуренция возрастает, хоккей стал быстрее, и ты не можешь провести сезон, не поддерживая форму в зале, иначе соперники тебя будут «съедать» на поле. Летом игроки уже намного серьёзнее подходят к сезону, открылось много хороших залов, есть много специалистов по залу, готовиться не проблема. С каждым сезоном летом видишь в зале всё больше хоккеистов. Можно уже так не переживать, что игрок не подготовится самостоятельно летом, и не делать сборы за два месяца. Думаю, с каждым годом чуть позже начинаются сборы, и всё идёт к тому, чтобы собираться за месяц.

Сергей Толчинский Фото: vk.com/ska

«В КХЛ хотел бы изменить второй пас и выходил бы на разминку без шлема»

— Перекрёстный плей-офф – хорошо, плохо, всё равно?

— С какой стороны посмотреть. Летать, да, не очень приятно. Зато для болельщиков будет интереснее. Перекрёстный плей-офф может добавить зрелищности. Почему бы не попробовать?

— Что ещё хотели бы изменить в КХЛ?

— Точно бы хотел изменить второй пас. Когда отдаёшь пас на выход «два в один» или «два в ноль» и после этого ребята перепасовываются, то тебе уже не засчитывают передачу, хотя ты создал голевую ситуацию. Хотел бы добавить этот пас.

Без шлемов бы на разминку выходил, это и для болельщиков прикольно, и для игроков. Сразу все будут волосы отращивать и больше фоток выставлять в соцсети. Раньше выезжаешь на разминку, не улыбаешься, просто готовишься к разминке. А сейчас стало круто, что дети стоят с плакатами «Подари клюшку» или просто делают что-то прикольное. И они получают эмоции, и ты сам заряжаешься, машешь им, прикалываешься.

— Что для вас хоккей? Воспринимается как работа, дело жизни или хобби, которое приносит деньги?

— Когда как. Хочется, чтобы это было как хобби, за которое ещё и деньги платят. Но бывают моменты, когда устаёшь морально и физически, и если ещё и очки не набираются или команда проигрывает важные матчи, то хоккей может восприниматься как работа. Так у всех бывает, психологический спад.

— Перерывы нужны, в этом году только один будет.

— В том году было две паузы, сейчас я бы тоже ещё одну добавил, как «бай-вик» в НХЛ. А так в плане количества игр в том году было очень хорошо. Не выпадаешь из тонуса, меньше тренируешься.

— Тренировки – это точно работа?

— Когда до игры четыре дня, то тренировка, конечно, будет тяжёлой. Бывший тренер «Авангарда» по ОФП Брэндон Бови говорил, что ни одна тренировка по показателям не сравнится с игрой. А когда игры через день, нет надобности в тяжёлых тренировках. Выходишь, отрабатываешь свой скилл, минут 30 командной тренировки – так легче. И хоккей становится больше как хобби и меньше как работа.

— А у Романа Борисовича какие тренировки?

— Хорошие, даже было пару упражнений, которые мы делали. Вообще, упражнения интенсивные, игровые. Команда очень быстрая, это ощущается на тренировках уже сейчас, когда даже не весь основной состав занимается. Все бегут, всё делают на скорости, это плюс. Если на тренировках доводить принятие решений на большой скорости до автоматизма, то потом в игре тебе это поможет.

— Что вам дал хоккей?

— В первую очередь друзей. Эмоции, не знаю, где ещё такие эмоции можно получить. С седьмой игрой финала при полном стадионе ничего не сравнится. Даже не объяснить, какой это кайф!

Вот мы недавно играли в футбол, пришли 1000 человек – родственники, болельщики. И уже это был кайф, потому что это не наш вид спорта, и обычно в футбол без трибун играем. А тут – полный стадион.

Ещё хоккей дал мне характер, целеустремлённость. С каждой трудной ситуацией становишься чуточку опытнее и сильнее, становится меньше спадов, иначе из них выходишь. Поэтому в команды часто приглашают опытных взрослых игроков. У них есть характер, они прошли через многие трудные ситуации и могут быть примером для молодых ребят, вести за собой. Со временем характер складывается.

— Насколько я помню, в КХЛ нет ни одного игрока, который бы выиграл три Кубка Гагарина в трёх разных командах.

— Да? Это интересно! Буду стараться, чтобы по окончании этого сезона такой игрок появился.