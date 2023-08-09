«Анахайм» подписал контракт с голкипером Стэлоком

«Анахайм Дакс» заключил однолетнее соглашение с 36-летним голкипером Алексом Стэлоком, сообщает Reuters. Условия контракта не разглашаются, но, по данным The Athletic, ветеран, отыгравший 11 лет в НХЛ, заработает $ 800 тысяч за сезон-2023/2024.

В прошлом сезоне Стэлок выступал за «Чикаго Блэкхоукс». Он принял участие в 27 матчах. На его счету девять побед, 15 поражений в основное время и два проигрыша в овертайме. Также Стэлок провёл два матча на ноль. В среднем он пропускал 3,01 гола за игру, а процент спасений составил 0,908.

В ходе карьеры в НХЛ Стэлок также выступал за «Сан-Хосе Шаркс» и «Миннесоту Уайлд». Всего он сыграл в 179 матчах, из которых 148 начал в стартовом составе. На его счету 70 побед, 65 поражений в основное время и 20 в овертайме, 11 матчей на ноль. В среднем он пропускал 2,70 гола, а процент спасений составляет 0,908.