Зеграс: главный тренер «Анахайма» хочет, чтобы я лучше играл в обороне

Нападающий «Анахайма» Тревор Зеграс заявил, что главный тренер «Дакс» Грег Кронин хочет, чтобы форвард лучше играл в обороне.

«Он считает, что в обороне я могу играть гораздо лучше, и я с ним согласен. Он считает, что мне нужно научиться играть в защите. Я уже достиг определённого уровня игры, но если он научит меня обороняться, то это значительно улучшит мою игру в целом. Я воодушевлён и готов к работе», — цитирует Зеграса пресс-служба клуба.

Напомним, 22-летний форвард до сих пор находится в статусе ограниченно свободного агента после завершения срока действия контракта новичка.

В прошлом сезоне Зеграс набрал 65 (23+42) очков в 81 матче регулярного чемпионата НХЛ при показателе полезности «-26» и 88 минутах штрафа.