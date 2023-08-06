Зеграс: главный тренер «Анахайма» хочет, чтобы я лучше играл в обороне
Поделиться
Нападающий «Анахайма» Тревор Зеграс заявил, что главный тренер «Дакс» Грег Кронин хочет, чтобы форвард лучше играл в обороне.
«Он считает, что в обороне я могу играть гораздо лучше, и я с ним согласен. Он считает, что мне нужно научиться играть в защите. Я уже достиг определённого уровня игры, но если он научит меня обороняться, то это значительно улучшит мою игру в целом. Я воодушевлён и готов к работе», — цитирует Зеграса пресс-служба клуба.
Напомним, 22-летний форвард до сих пор находится в статусе ограниченно свободного агента после завершения срока действия контракта новичка.
В прошлом сезоне Зеграс набрал 65 (23+42) очков в 81 матче регулярного чемпионата НХЛ при показателе полезности «-26» и 88 минутах штрафа.
Комментарии
- 6 августа 2023
-
11:05
-
10:35
-
10:06
-
09:50
-
09:20
-
09:00
-
08:45
-
08:25
- 5 августа 2023
-
23:56
-
23:34
-
23:15
-
22:55
-
22:40
-
22:25
-
22:20
-
22:15
-
22:04
-
21:55
-
21:52
-
21:45
-
21:21
-
21:10
-
20:31
-
20:25
-
20:14
-
19:55
-
19:39
-
19:37
-
19:20
-
19:17
-
19:08
-
18:47
-
18:33
-
18:15
-
17:57
Партнерский контент