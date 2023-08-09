Опубликована программа дня прощального матча Даниса Зарипова на «Татнефть Арене»

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

9 августа в ЛДС «Татнефть Арена» состоится прощальный матч трёхкратного чемпиона мира, шестикратного чемпиона России, пятикратного обладателя Кубка Гагарина Даниса Зарипова. Пресс-служба «Ак Барса» опубликовала программу дня. Время указано московское.

Фойе «Татнефть Арены»

17:30–21:00 – выставка джерси Даниса Зарипова (сектор №17)

17:30–21:00 – выставка трофеев Даниса Зарипова: Кубок чемпионов России, Кубок Гагарина, Кубок чемпионов мира (сектор №17)

17:30–21:00 – фотозона «Пожелание Зарипову» (сектор №13)

Пресс-центр «Татнефть Арены»

18:00–18:45 – пресс-конференция Даниса Зарипова

Чаша «Татнефть Арены»

19:00–19:03 – начало светового шоу

19:07–19:20 – поднятие именного стяга Даниса Зарипова, приветственное слово почётных гостей

19:40 – выход команд на лёд

19:45–20:10 – первый период матча

20:10–20:25 – перерыв, благотворительный аукцион

20:25–20:50 – второй период матча

20:50–21:00 – круг почёта Даниса Зарипова, фотосессия на льду

21:10–21:25 – работа в раздевалках команд