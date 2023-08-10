Экс-нападающий КХЛ Мальте Стрёмвалль заключил двухлетний контракт с шведской «Фрёлундой»
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Нападающий Мальте Стрёмвалль заключил двухлетний контракт с шведской «Фрёлундой», сообщает официальный сайт клуба. Ранее агент хоккеиста Алёша Пилко сообщал, что хоккеист рассматривает предложение одного из клубов КХЛ и подписался на социальные сети «Салавата Юлаева».
В сезоне-2021/2022 Стрёмвалль набрал 32 (19+13) очка в 38 матчах регулярного чемпионата КХЛ, к которым добавил ещё 4 (3+1) балла в четырёх играх плей-офф. Всего в КХЛ на счету шведского форварда 151 матч за «Сочи», СКА и минское «Динамо».
Стрёмвалль имеет опыт выступлений в АХЛ. В прошлом сезоне шведский форвард провёл 68 матчей за «Чикаго Вулвз» в АХЛ, в которых набрал 51 (18+33) очко. Всего в АХЛ Стрёмвалль набрал 57 (20+37) очков в 112 матчах.
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