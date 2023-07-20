Пилко — о ситуации Стрёмвалля: слова его агента в НХЛ не имеют ничего общего с реальностью

Агент Алёша Пилко, представляющий интересы шведского нападающего Мальте Стрёмвалля в КХЛ ответил на слова агента Йоакима Перссона, который представляет интересы игрока в НХЛ.

«Интерес с Мальте Стрёмваллю в КХЛ есть, мы общаемся с несколькими топ-клубами и рассматриваем поступающие предложения.

Что касается заявлений агента Йоакима Перссона, то этот человек представляет интересы Мальте в НХЛ, а к КХЛ он не имеет никакого отношения, здесь дела хоккеиста веду я. Так что мне заявления Перссона непонятны, они не имеют ничего общего с реальностью.

Кстати, в своё время именно я договаривался с минским «Динамо» о том, чтобы Мальте, у которого на тот момент был действующий двухлетний контракт с клубом, отпустили поиграть в НХЛ, но определённые договорённости у нас здесь остались. Так что пусть этот агент не ищет себе политических баллов у себя на родине и не делает пустых и необдуманных заявлений. Всё равно мировая ситуация стабилизируется, а таких недобросовестных людей, как Перссон, будут помнить», — сказал Пилко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

В сезоне-2021/2022 Стрёмвалль за минское «Динамо» набрал 32 (19+13) очка в 38 матчах регулярного чемпионата КХЛ, к которым добавил ещё 4 (3+1) балла в четырёх играх плей-офф. Всего в КХЛ на счету 28-летнего шведского форварда 151 матч и 103 (60+43) результативных баллов за «Сочи», СКА и минское «Динамо».