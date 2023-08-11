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«Ак Барс» подписал контракт с экс-нападающим НХЛ Евгением Свечниковым

«Ак Барс» подписал контракт с экс-нападающим НХЛ Евгением Свечниковым
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«Ак Барс» подписал контракт с 26-летним нападающим Евгением Свечниковым. Как сообщает пресс-служба клуба, контракт рассчитан на два сезона.

Напомним, прошлый сезон нападающий провёл в НХЛ, выступая за «Сан-Хосе Шаркс». Свечников в 59 матчах забросил восемь шайб и отдал шесть результативных передач, набрав в общей сложности 14 очков. «Акулы» не сделали форварду квалификационное предложение, он вышел на рынок свободных агентов. В Континентальной хоккейной лиге права на Свечникова принадлежат казанскому «Ак Барсу».

Всего в НХЛ Свечников провёл 172 матча, в которых набрал 45 (20+25) очков при показателе полезности «-16».

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